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Транспорт и логистика

Ремонтно-складской комплекс компании Liebherr в Кемеровской области

  •  © stroyteh.ru

8 июня 2017 года вблизи города Белово Кемеровской области состоялось торжественное открытие ремонтно-складского комплекса Liebherr. Строительство объекта велось с 2014 года, объем инвестиций в проект составил более € 20 млн.

Суммарная площадь здания комплекса составляет 8,2 тыс. м². На ней располагаются ремонтный и покрасочный цеха, занимающие почти 4 тыс. м², складское помещение площадью более 3 тыс. м², а также административный блок, рассчитанный на 120 сотрудников. Общая площадь территории комплекса составляет 6,4 гектара.

Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для полного обслуживания техники, в том числе восстановления компонентов. Объем складской площади позволяет хранить исчерпывающее количество комплектующих и расходных элементов для оперативного снабжения заказчиков. На территории комплекса также планируется проводить регулярное обучение специалистов заказчика.

Новый комплекс стал третьим в России центром по ремонту оборудования Liebherr. Помимо этого, на территории Российской Федерации компания располагает 7 региональными представительствами, 22 офисами продаж и 44 оперативными складами, обеспечивающими продажи и техническое обслуживание всего спектра оборудования. Компания также располагает двумя предприятиями в городе Дзержинске Новгородской области: «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород», производящее компоненты для аэрокосмической отрасли, и «Либхерр Нижний Новгород», в программу производства которого входят башенные краны и элементы стальных конструкций для землеройной и строительной техники, поставляемых на производство Liebherr в Европе. Предприятие «Либхерр Нижний Новгород» также является центром программы восстановления компонентов в России, обеспечивающим оперативную замену важнейших узлов и агрегатов на промышленно восстановленные.

Кузбасс не случайно был выбран для строительства данного комплекса. Кузнецкий угольный бассейн активно разрабатывается с 1920 года, и на сегодняшний день разведанные запасы угля составляют около 600 млрд тонн. Качество угля и объем выводят регион на одно из первых мест в мире. Обеспечивая более 200 млн тонн (60% от общероссийской) добычи угля в стране, Кузбасс по праву носит звание сердца угольной промышленности России.

  •  © blog.liebherr.com
  •  © blog.liebherr.com
  •  © blog.liebherr.com
  •  © blog.liebherr.com
https://www.stroyteh.ru/publication/Kompaniya_Liebherr_otkryla_remontno_skladskoi_kompleks_v_Kemerovskoi_oblasti

Кемеровская область, Liebherr
  • Human RS Human RS
    15.04.1801:00:20

    Новость из пропущенных за прошлый год. Найдена буквально случайно.

    #1026191
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