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Транспорт и логистика

ПАО «Химпром» обновил парк специализированных цистерн производства ОАО «Завод металлоконструкций»

  •  © gov.cap.ru

На предприятие поступили 22 новые железнодорожные цистерны для перевозки химических грузов. Производителем вагонов-цистерн модели 15-1556, предназначенных для перевозки хлора, является ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс).

— Обновление парка цистерн позволит предприятию исправно и в сроки поставлять продукцию потребителю, минимизировать риски и не зависеть от сторонних компаний-владельцев дефицитного рода подвижного состава, — говорит коммерческий директор Евгений Герасимов.

Нормативный срок эксплуатации цистерн составляет 24 года.

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3816474&gov_id=49&type=news&page=25&size=20

Чувашия, ПАО Химпром
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