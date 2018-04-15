ПАО «Химпром» обновил парк специализированных цистерн производства ОАО «Завод металлоконструкций»

На предприятие поступили 22 новые железнодорожные цистерны для перевозки химических грузов. Производителем вагонов-цистерн модели 15-1556, предназначенных для перевозки хлора, является ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс).

— Обновление парка цистерн позволит предприятию исправно и в сроки поставлять продукцию потребителю, минимизировать риски и не зависеть от сторонних компаний-владельцев дефицитного рода подвижного состава, — говорит коммерческий директор Евгений Герасимов.

Нормативный срок эксплуатации цистерн составляет 24 года.