В Ставропольском крае начата закладка суперинтенсивных садов

В Ставропольском крае с успехом старт­овала программа по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. Бюджет программы составляет 80 миллионов рублей. Пилотным проектом по разбивке суперинтенсивного сада стало личное подсобное хозяйство в селе Гражданском.

Продолжается приём заявок и ведутся консультации жителей округа, планирующих заняться производством фруктов. Всего в крае этот проект реализуется в 5 районах и округах: Андроповском, Георгиевском, Ипатовском, Минераловодском и Предгорном.

Посадка первых деревьев суперинтенсивного сада прошла в селе Канглы Минераловодского городского округа. Проект реализуют на территории одного из личных подсобных хозяйств.

На участке площадью десять соток высадили 480 яблонь пяти разных видов, работает качественная система капельного орошения.

Заявка фермера успешно прошла отбор в районном управлении сельского хозяйства. На её реализацию аграрий получил государственный грант в размере 400 тысяч рублей.

На Ставрополье по сравнению с прошлым годом на 120 миллионов рублей увеличены меры господдержки промышленного садоводства.

В 2018 году площадь садов суперинтенсивного типа увеличится почти в 26 раз и составит 260 га. На поддержку садоводства в этом году выделили 378,8 млн руб., что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом.

На данный момент в Курском районе заложено 18 га новых садов, в Петровском городском округе — 23 гектара виноградников.