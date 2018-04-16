Фото модернизированного Т-80БВМ.

Фото рабочего места наводчика Т-80БВМ.

Модернизация танка включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения 2Э58 и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танка Т-80БВ обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции Р-168-25У-2 «Акведук» и введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Механизм заряжания доработан под размещение БПС С-1 и С-2. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт». Усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром.





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