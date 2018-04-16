Фото модернизированного Т-80БВМ.
Фото рабочего места наводчика Т-80БВМ.
Модернизация танка включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения 2Э58 и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танка Т-80БВ обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции Р-168-25У-2 «Акведук» и введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Механизм заряжания доработан под размещение БПС С-1 и С-2. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт». Усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром.
16.04.1814:08:11
16.04.1814:14:36
16.04.1814:26:39
16.04.1814:26:41
16.04.1814:49:17
16.04.1816:54:34
16.04.1816:59:50
16.04.1816:22:24