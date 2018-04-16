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Фотофакты

Фото модернизированного Т-80БВМ.

Фото рабочего места наводчика Т-80БВМ.

Модернизация танка включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения 2Э58 и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танка Т-80БВ обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции Р-168-25У-2 «Акведук» и введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Механизм заряжания доработан под размещение БПС С-1 и С-2. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт». Усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром.

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  •  © ic.pics.livejournal.com
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https://andrei-bt.livejournal.com/763568.html

Т-80, армия
  • Григорий Харченко Григорий Харченко
    16.04.1814:08:11

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    #1026473
    • Нет аватара Юрген
      16.04.1814:14:36

      Производятся с 2012 года по лицензии на заводе в Вологде.

      #1026476
      • Нет аватара Ил-2
        16.04.1814:26:39

        Импортозамещение импортом)))

        #1026484
  • Нет аватара Argonaft
    16.04.1814:26:41

    Теперь понятно почему у танкистов такие толстые шлемофоны, — там же каждый угол так и норовит шишку поставить   

    #1026485
  • Serg My Star Serg My Star
    16.04.1814:49:17

    Да уж    … Если люк закрыть представляю какой там интим. =)))))) Я всегда, попадая в посадочный модуль КА думал — космонавты герои уже потому, что летают там. Теперь танкисты пополнили список. Жесть. Спасибо за репортаж.   

    #1026489
    • Нет аватара Nguyen
      16.04.1816:54:34

      Теперь танкисты пополнили список

      Думаю, можно смело вписать туда и подводников.

      #1026535
      • alex4spb alex4spb
        16.04.1816:59:50

        ну, у подводников хоть гальюны есть…

        #1026539
  • CryNet CryNet
    16.04.1816:22:24

    Хорошо, что их начали модернизировать, а то совсем все про Т-80 забыли… нельзя просто так несколько тысяч хороших танков сгноить на складах.

    #1026518
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