В Саратове после 15-летнего перерыва вновь открылось высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты.

Огромную роль в возрождении училища сыграл генерал-лейтенант, Герой России Игорь Кириллов, И теперь возрожденный "химдым" носит имя Кириллова.

Саратовское ВВИУРХБЗ будет готовить специалистов по специальностям "Технология материалов и покрытий", "Химическая технология органических веществ" и "Эксплуатация и технология средств биологической защиты".

Срок обучения составит пять лет с присвоением квалификации "инженер".

Новый вуз открылся в рамках проводимой в стране модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров. В этом году планируется открытие еще двух училищ: уже в сентябре военный вуз начнет работать в Нижнем Новгороде, а затем в Ульяновске.

На торжественной церемонии вручено боевое знамя начальнику нового училища.

