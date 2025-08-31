В Саратове открылось высшее военное училище радиационной, химической и биологической защиты
В Саратове после 15-летнего перерыва вновь открылось высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты.
Огромную роль в возрождении училища сыграл генерал-лейтенант, Герой России Игорь Кириллов, И теперь возрожденный "химдым" носит имя Кириллова.
Саратовское ВВИУРХБЗ будет готовить специалистов по специальностям "Технология материалов и покрытий", "Химическая технология органических веществ" и "Эксплуатация и технология средств биологической защиты".
Срок обучения составит пять лет с присвоением квалификации "инженер".
Новый вуз открылся в рамках проводимой в стране модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров. В этом году планируется открытие еще двух училищ: уже в сентябре военный вуз начнет работать в Нижнем Новгороде, а затем в Ульяновске.
На торжественной церемонии вручено боевое знамя начальнику нового училища.
https://www.vzs...2c2mvi490309763
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» заступил на... госкорпорации во время марафона «Поделись своим знанием».
- Архивное фотоПроведено последнее успешное испытание «Буревестника&raq...адры полета ракеты, которые были сделаны с борта самолета-истребителя.
- Уралвагонзавод передал в войска очередной эшелон с бронетехникой....оевых машин, что является абсолютным рекордом в мировом танкостроении.
Поделись позитивом в своих соцсетях