Подстанция 500 кВ «Тобол» для проекта «ЗапСибНефтихим» введена в строй в Тюменской области

В Тюменской области состоялся пуск комплекса объектов для электроснабжения крупнейшего в стране строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья «ЗапСибНефтехима» — проекта компании СИБУР. Ключевое звено — подстанция ПАО «ФСК ЕЭС» 500 кВ «Тобол» являющаяся первым в России энергообъектом высокого класса напряжения, в котором комплексно реализованы передовые цифровые технологии.

Стоимость строительства подстанции «Тобол» составила 5,3 млрд рублей.

Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции «ЗапСибНефтехима» СИБУРа, через которую предприятие присоединено к Единой национальной электрической сети.

Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств «ЗапСибНефтехима» максимальной мощностью 300 МВт к ЕНЭС.

На цифровой подстанции 500 кВ «Тобол» внедрены передовые инновационные технологии преимущественно российского производства, их использование позволит повысить надежность и эффективность работы.

На двух воздушных линиях, связывающих энергообъекты, также впервые в стране в таком классе напряжения применены двухцепные опоры. Это позволяет обеспечить их резервирование, добиться экономии металла и сократить ширину трассы, по которой пролегает ЛЭП.

Проект «ЗапСибНефтехим» предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год. Реализация проекта «ЗапСибНефтехим» направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ), в востребованные продукты, используемые в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине и других областях.