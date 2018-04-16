Модернизацию литейного производства завершил завод «Росалит» в Нижегородской области

ООО «Литейный завод «Росалит» (Заволжье, Нижегородская область, 100%-ная «дочка» ПАО «Заволжский моторный завод», ЗМЗ) модернизировало производство, установив газовую плавильную печь шахтного типа взамен устаревших энергоемких электрических индукционных печей и проведя модернизацию машины литья под давлением. Мероприятия позволили запустить импортозамещающее производство литых деталей из алюминиевого сплава для предприятий автомобильной промышленности. Обновление оборудования также позволило предприятию значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Предприятие получило на эти цели заем Фонда развития промышленности с льготными условиями по ставке 5% годовых в сумме 41,6 млн рублей. Из них 29,1 млн рублей предоставлены федеральным фондом развития промышленности, 12,5 млн рублей — региональным фондом. Общая стоимость проекта — 84,6 млн рублей.

После модернизации предприятие увеличит выпуск литых деталей из алюминиевого сплава для предприятий автомобильной промышленности (УАЗ, ЦФ КАМА, Форд и др.) — картеры коробки передач, кронштейны и прочие комплектующие изделия. Параллельно увеличению производственных мощностей, модернизация также позволит предприятию на 30% сократить энергозатраты и повысить качество выпускаемых изделий.