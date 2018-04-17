Российская замена американским респираторам вышла на рынок

Российская компания «КИТ» из Владимира наладила производство вертикальных и формованных промышленных респираторов. Первая продукция уже отгружена оптовым заказчикам из Владимира и Рязани.

Производство новой продукции развернуто всего за год, для этого была закуплена новая линия. Инвестиции в производство составили 83 млн. рублей — об этом сообщает официальная сайт завода.

Компания производит респираторы двух классов — классов FFP1 (используются при низкой степени загрязнения воздуха, до 4 ПДК) и FFP2 (используются при средней степени загрязнения воздуха, до 12 ПДК). Они могут быть как с клапаном выдоха, так и без него. Респираторы с клапаном комфортнее так как клапан облегчает дыхание и способствует выведению избыточного тепла и влаги.

На нашем рынке основным конкурентом российских респираторов являются американские, производства компании «3М». Впрочем, у американцев в России давно работает завод, в г. Волоколамске, где производят в том числе и респираторы, включая и основу для них. Об этом портал «Сделано у нас» рассказывал еще в 2015 году. Поэтому маски «3М» тоже можно с полным правом считать российскими.

Но конкуренция это в любом случае хорошо, тем более, что у компании «КИТ» уже есть опыт успешного завоевания доли рынка у импортных брендов. Например, компания давно производит медицинские маски, ранее эта продукция на российском рынке была в основном представлена иностранными марками. Сегодня «КИТ» производит около 130 миллионов масок, а в 2018 компания планирует произвести уже 180 миллионов. Для этого 2017 году на предприятии были смонтированы три новые автоматизированные линии, которые значительно увеличили мощности по производству медицинских масок.