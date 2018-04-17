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Производство

Российская замена американским респираторам вышла на рынок

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Российская компания «КИТ» из Владимира наладила производство вертикальных и формованных промышленных респираторов. Первая продукция уже отгружена оптовым заказчикам из Владимира и Рязани.

Производство новой продукции развернуто всего за год, для этого была закуплена новая линия. Инвестиции в производство составили 83 млн. рублей — об этом сообщает официальная сайт завода.

Компания производит респираторы двух классов — классов FFP1 (используются при низкой степени загрязнения воздуха, до 4 ПДК) и FFP2 (используются при средней степени загрязнения воздуха, до 12 ПДК). Они могут быть как с клапаном выдоха, так и без него. Респираторы с клапаном комфортнее так как клапан облегчает дыхание и способствует выведению избыточного тепла и влаги.

На нашем рынке основным конкурентом российских респираторов являются американские, производства компании «3М». Впрочем, у американцев в России давно работает завод, в г. Волоколамске, где производят в том числе и респираторы, включая и основу для них. Об этом портал «Сделано у нас» рассказывал еще в 2015 году. Поэтому маски «3М» тоже можно с полным правом считать российскими.

Но конкуренция это в любом случае хорошо, тем более, что у компании «КИТ» уже есть опыт успешного завоевания доли рынка у импортных брендов. Например, компания давно производит медицинские маски, ранее эта продукция на российском рынке была в основном представлена иностранными марками. Сегодня «КИТ» производит около 130 миллионов масок, а в 2018 компания планирует произвести уже 180 миллионов. Для этого 2017 году на предприятии были смонтированы три новые автоматизированные линии, которые значительно увеличили мощности по производству медицинских масок.

https://latio.ru.com/novosti/kit-_nachal_prodazhi_respiratorov/

Производство, Владимир, кит, респираторы,
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    17.04.1809:02:58

    Сама новость об открытии нового производства интересна. Заслуживает +.

    В тегах не хватает «импортозамещение».

    Но смущает довесок в названии «…на замену американским». Зачем? Из статьи всё ясно.

    Отредактировано: Сергей Котенко~09:11 17.04.18
    #1026716
    • Нет аватара Holodoff
      17.04.1809:14:02

      Это в свете последних событий, пластырь на душу добрый и милый.

      Пусть нет у нас миллиардов и союзников с блока сильных,

      не нужны нам ваш респиратор,

      Отмените это засилье!

      Отредактировано: Holodoff~09:14 17.04.18
      #1026723
      • Нет аватара mikel29
        17.04.1809:26:15

        А замена 3М серий 7000-6000 не планируется?

        Это маска/полумаска с большим ассортиментом фильтров под разные задачи.

        #1026728
      • rvk rvk
        17.04.1809:55:44

        Респираторы 3М давно производят в России в Волоколамске, причем при полной локализации.

        Доработал статью — добавил информации.

        #1026740
  • Нет аватара Инженер2015
    17.04.1809:13:17

    можно и на экспорт выйдти с этим товаром

    #1026721
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    17.04.1810:45:33

       

    #1026753
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    17.04.1811:57:48

    Да лучший ответ на санкции — это запуск в производство импортозамещающих товаров. Понятно, что не всего, но то, что нам выгодно и чего нам западные страны при случае не продадут. Запрет бурбона или сигар — это просто посмешищем будем для всего мира.

    #1026780
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