Инновационное оборудование для энергетики от резидента ОЭЗ «Дубна»

В 2018 году компания «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» запускает в серийное производство и выводит на рынок оборудования для энергетической отрасли уникальное устройство защиты распределительных электрических сетей. Оно позволит избежать отключения электричества во время прямых ударов молнии. И это далеко не все инновационные разработки резидента ОЭЗ «Дубна».

Прошедший год компания ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» завершила с положительной динамикой роста производственных, финансовых и кадровых показателей. Уверенное движение вперед по курсу, заданному благоприятной конъектурой электротехнического рынка оборудования и стратегией развития предприятия, позволило ему сохранить позиции одного из отечественных лидеров в области разработки и серийного производства электрического распределительного и регулирующего оборудования. Таким образом резидент ОЭЗ «Дубна» заложил прочный фундамент для дальнейшей работы по приоритетным направлениям в сфере прикладных научно-технических исследований, разработок и серийного отечественного производства.

Сегодня на территории правобережной площадки особой экономической зоны «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» продолжает успешную реализацию проекта по созданию научно-исследовательского и опытно-производственного центра для осуществления разработок в области силовой полупроводниковой техники с применением передовых технологий в электронике и электротехнике. Здесь сосредоточены все интеллектуальные, финансовые, организационные и инфраструктурные ресурсы компании. Специалисты активно ведут исследования и разработки, создают продукты и услуги, необходимые для ответа на большие вызовы, стоящие перед электротехнической отраслью России.

— За время реализации проекта нами разработана и освоена в серийном производстве линейка зарядно-подзарядных и выпрямительных устройств и систем распределения оперативного тока, новое поколение комплексов контрольно-измерительного оборудования, устройств гарантированного электропитания и защиты электроснабжения потребителей, — рассказывает заместитель генерального директора по науке и инновациям ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» Валерий Иванов. — Данное оборудование объединяет все сильные стороны компании в инновационных продуктах. Ежегодно наше предприятие вкладывает значительные средства в проведение инициативных НИОКР для развития и усовершенствования разработанных устройств. Дальнейшие работы в рамках реализации проекта и в соответствии с мировыми тенденциями в отрасли будут направлены на разработку и модернизацию преобразовательной техники, внедрение нового оборудования и схемотехнических решений для обеспечения бесперебойного энергоснабжения промышленных объектов.

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» установило крепкие договорные отношения с предприятиями-партнерами, зарекомендовав себя как производитель и поставщик качественной и современной продукции. О стабильной работе изготовленного и поставленного компанией оборудования свидетельствуют многочисленные положительные отзывы заказчиков. Один из целевых ориентиров резидента — через импортозамещение лучших зарубежных аналогов сделать конкурентную деятельность иностранных компаний на отечественном рынке более «жесткой», и при поддержке государства максимально занять его целевой сегмент, увеличить экспортный потенциал.

В 2018 году резидент запускает в серийное производство и выводит на рынок устройство защиты распределительных электрических сетей с номинальным напряжением 6-10 кВ — от воздействия прямых ударов молнии. Данное устройство позволяет исключить аварийные отключения на незащищенных линиях электропередачи, снижает количество ударов молнии, а также обеспечивает дистанционный контроль состояния и управления. При этом питание устройства осуществляется как от защищаемой линии, так и в автономном режиме. Его эффективность и экономическая целесообразность применения уже подтверждены опытной эксплуатацией на объектах энергетики. Устройство является уникальным на рынке оборудования для данной отрасли.

— В этом году продолжится технологическое внедрение в серийно выпускаемое нами оборудование комплексов мониторинга систем оперативного тока серии КМСОТ-М «Дубна» — говорит Валерий Иванов. — Данное оборудование предназначено для измерения основных первичных электрических и технологических параметров компонентов системы оперативного постоянного тока, в том числе контроля сопротивления изоляции, вычисления вторичных параметров, характеризующих состояние и заблаговременное, автоматическое информирование о предаварийных режимах работы электроустановок.

В 2018 году, кроме расширения объемов реализации серийной продукции, в том числе внедрения на рынок комплексных устройств гарантированного питания электроснабжения серии УГП и щитов постоянного тока для нужд нефтегазовой, транспортной и металлургической промышленности, резидентом будет реализован целый ряд научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по различным отраслевым направлениям. Это, например, касается создания и развития отечественных технологий, полупроводниковых материалов и компонентной базы, которые будут использованы в электротехнических установках российского производства, в том числе работающих на возобновляемых источниках энергии солнца и ветра. Результаты данных прикладных научных исследований и разработок послужат дополнительным импульсом к построению архитектуры электросетевого комплекса будущего нашей страны.

Дальнейшая реализация проекта резидента ОЭЗ «Дубна», по мнению руководства предприятия, не только улучшит его производственные и финансовые показатели. В первую очередь, это откроет новые возможности для потребителей инновационной продукции ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» — повысит энергоэффективность, обеспечит гарантированно бесперебойное энергоснабжение, еще более укрепит позиции России, как одного из лидеров мирового энергетического рынка.

На снимках:

1. Монтажно-сборочный участок предприятия.

2. Блок преобразователя аппарата управления оперативным током серии АУОТ-М «Дубна» в сборе.