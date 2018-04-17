ЗРПК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» в Сирии
Минобороны Сирии распространило отличное видео с кадрами вблизи и из кабин управления новейших зенитных систем ПВО Сирии — «Бук-М2Э» ,"Панцирь-С1″ и не только их, принимавших участие в отражении ракетных атак США и союзников.
Отстрелянные контейнеры из-под ракет «Панциря».
ЗРК Бук-М2Э
С какого-то командного пункта ПВО
Первые кадры пускового модуля «Стрелец» в Сирии ?
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7Yq5oqzbAw0
- Великоросс
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