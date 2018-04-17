ЗРПК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» в Сирии

Минобороны Сирии распространило отличное видео с кадрами вблизи и из кабин управления новейших зенитных систем ПВО Сирии — «Бук-М2Э» ,"Панцирь-С1″ и не только их, принимавших участие в отражении ракетных атак США и союзников.

Отстрелянные контейнеры из-под ракет «Панциря».

ЗРК Бук-М2Э

С какого-то командного пункта ПВО

Первые кадры пускового модуля «Стрелец» в Сирии ?

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7Yq5oqzbAw0