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Фотофакты

ЗРПК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» в Сирии

  •  © ic.pics.livejournal.com

Минобороны Сирии распространило отличное видео с кадрами вблизи и из кабин управления новейших зенитных систем ПВО Сирии — «Бук-М2Э» ,"Панцирь-С1″ и не только их, принимавших участие в отражении ракетных атак США и союзников.

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

Отстрелянные контейнеры из-под ракет «Панциря».

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

ЗРК Бук-М2Э

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

С какого-то командного пункта ПВО

  •  © ic.pics.livejournal.com

Первые кадры пускового модуля «Стрелец» в Сирии ?

  •  © ic.pics.livejournal.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7Yq5oqzbAw0

https://imp-navigator.livejournal.com/722128.html

Сирия, ПВО, Панцирь-С1, Бук-М2Э
  • Нет аватара Инженер2015
    17.04.1814:13:06

    в чем новость?

    #1026844
    • Великоросс Великоросс
      17.04.1814:15:26

      В боевом применении «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1″, первой фотографии на сайте «Бук-М2Э» в Сирии

      Отредактировано: Великоросс~14:18 17.04.18
      #1026845
  • Vikont Vikont
    17.04.1814:17:12

    Круто!

    #1026846
  • Twiks Twiks
    17.04.1814:47:22

    Вторая картинка с низу «С какого-то командного пункта ПВО», это нечего не раскрывает случаем…    

    #1026859
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