Топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел наземные частотные испытания в Ульяновске

На ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП», входящем в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК», завершены наземные частотные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А, результаты которых станут базой для анализа возможных отклонений от норм эксплуатации в течение всего срока службы самолета.

Основная цель частотных испытаний — определение собственных форм и частот колебаний конструкции самолета и опор шасси, а также частотных характеристик системы автоматического управления при взаимодействии с упругим самолетом. Во время их проведения на Ил-78М-90А устанавливалось 260 датчиков, а колебания вызывались из 50 точек планера.

«Успешное завершение очередного этапа испытаний Ил-78М-90А для нас является показателем того, что мы идем в правильном направлении. Мы уверены, что этот конвертируемый самолет будет крайне востребован как в России, так и за рубежом. Его возможности позволяют производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. В настоящее время воздушное судно находится на летно-испытательной станции для проведения доработок и последующих этапов летных испытаний», — сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Павел Черенков.

Ил-78М-90А станет первым самолетом-заправщиком, производимым в России, до этого все Ил-78 собирались в Узбекистане. Машина позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Предприятие «Авиастар-СП» (входит в дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК») специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». На предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, оно также участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального самолета МС-21 и Ил-112