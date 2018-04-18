В первом квартале 2018 года на Северо-Кавказскую железную дорогу поступило 15 новых локомотивов



Тепловоз 2ТЭ25КМ

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В рамках инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» на Северо-Кавказскую железную дорогу в первом квартале 2018 года поступило 15 тепловозов, сообщила пресс-служба магистрали.

«Новые тепловозы серии 2ТЭ25КМ направлены в локомотивное эксплуатационное депо Краснодар», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение года в распоряжение депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги поступят 4 тепловоза серии ТЭТ14. Еще 4 тепловоза серии ТЭП70БС будет приобретено для депо Краснодар, подчеркивают в пресс-службе Северо-Кавказской магистрали.

Как ранее сообщал Gudok.ru, в 2017 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению тягового подвижного состава на Северо-Кавказскую магистраль поступило 17 тепловозов.