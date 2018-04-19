Алтайское предприятие «Родник» запустило линию по производству соков без консервантов

На каменском предприятии «Родник» в этом году запущена новая линия по производству соков, позволяющая выпускать натуральный продукт без консервантов.

Для запуска линии на ООО «Родник» было закуплено новейшее оборудование, общий объем инвестиций на предприятии составил 12 млн. рублей.

Линия по производству соков с технологией «горячего» розлива была запущена в январе 2018 года. На сегодняшний день производительность линии составляет более 5000 бутылок продукции в час. Цех по производству специальной тары работает в полную мощность, средняя скорость изготовления уникальной по своим свойствам бутылки, способной выдержать нагрев, составляет всего 20 секунд.

В планах у предприятия строительство отдельного цеха для линии, который позволит установить аппарат для охлаждения продукции после розлива и тем самым еще нарастить мощности линии.

Всего линия будет производить 5 видов напитков, среди которых 3 сока из нектаров облепихи, яблока и абрикоса и 2 морса из нектаров смородины и клюквы. Напитки выпускаются в ПЭТ-таре различных объемов — 0,5 литра, 1 литр и 1,5 литра.

Суть технологии в том, что в процессе выдува форма разогревается до температуры свыше тысячи градусов и одновременно внутрь подается очень холодная струя воздуха. Таким образом, ПЭТ-тара получается закаленной. Далее в эту закаленную форму разливается сок, температура которого составляет 80 С0. Такая температура уничтожает все бактерии и микроорганизмы, вызывающие брожение.

«Первые средства на линию были получены в „Алтайском фонде микрозаймов“. Благодаря этому финансированию нам удалось сделать предоплату на оборудование и начать активную работу по внедрению новой технологии», — рассказал Виктор Петрович.