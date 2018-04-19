ЛУКОЙЛ запустил в Узбекистане Кандымский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 8 млрд кубометров в год, который должен стать одним из крупнейших в Центральной Азии и поставщиком товарного газа в Китай. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.Кроме завода проект предусматривает сооружение системы сбора природного газа, которая на стадии полного развития включит в себя 114 добывающих скважин, 11 кустовых площадок и 4 сборных пункта. Будет построено 370 км газопроводов, проложено 160 км автодорог, сообщал ЛУКОЙЛ.

Инвестиции в строительствосоставили $ 3,4 млрд.

На этапе строительства в работах было задействовано около 10 тысяч человек, более 2 тысяч постоянных рабочих мест создано с запуском объекта в эксплуатацию.

ГПЗ явлется частью проекта Кандымского газоперерабатывающего комплекса (ГПК), к работе над которым ЛУКОЙЛ приступил в 2016 году. ГПК станет ключевым производственным объектом в рамках обустройства Кандымской группы газоконденсатных месторождений, расположенных в Бухарской области на юго-западе страны.

В Узбекистане, где компания пока добывает примерно четверть общего производства газа, она работает на условиях соглашения о разделе продукции в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. В прошлом году ЛУКОЙЛ запустил новую инфраструктуру на Гиссарской группе месторождений, которая позволит производить там 5 млрд кубометров газа в год. Накопленная добыча газа ЛУКОЙЛа в Узбекистане с 2004 года составляет более 51 млрд кубометров. Общие инвестиции компании в Узбекистан оцениваются в объеме около $ 10 млрд, вложено уже около $ 7 млрд.