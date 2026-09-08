В Волгограде заработала новая площадка ЛУКОЙЛа, где наладили выпуск пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и антифризов. Мощность предприятия — 70 тыс. тонн готовой продукции в год.

В линейке — свыше 230 позиций. Продукция рассчитана на горнодобывающие и машиностроительные предприятия, металлообработку, а также на обслуживание транспорта и промышленного оборудования.

Производство почти полностью автоматизировано: склад роботизирован, трубопроводы очищаются самостоятельно, сыпучие компоненты подаются механизированно. Для смазок используется каскадная технология, за счет которой растет и объем, и качество выпуска.

Проект состоялся при поддержке государства — через СПИК и СЗПК. Дополнительный плюс — новые рабочие места для жителей Волгоградской области.Волгоградская площадка ЛУКОЙЛа пополнилась новым производством. Здесь теперь выпускают пластичные смазки, смазочно-охлаждающие жидкости и антифризы — до 70 тыс. тонн в год, рассказали в пресс-службе Лукойла.