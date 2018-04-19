«Русагро» завозит животных на новые свинокомплексы в Тамбовской области

Группа «Русагро» 16 апреля поставила первую партию животных на три новых свинокомплекса в Тамбовской области. Завершить поставки планируется к началу ноября, в результате поголовье достигнет 16 тыс. свиноматок.

«Русагро» с конца 2016 года реализует в Тамбовской области проект по строительству свинокомплексов. Первый выпуск товарной продукции запланирован на 2019 год, выход на проектную мощность — на 2020 год.

Объем производства свинины на первых трех площадках составит более 50 тыс. тонн (в живом весе). Конфигурация проекта также включает племенную ферму и расширение комбикормового завода. Всего в проект будет вложено 12 млрд. рублей.

Группа «Русагро» основана в 1995 году и, согласно рейтингу Национального союза свиноводов по итогам 2017 года заняла третье место среди крупнейших российских производителей свинины с объемом 207,4 тыс. т в живом весе (рост производства на 10,5% по сравнению с 2016 годом).

Также предприятие производит больше количество сахара, майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 665 тыс. га земли.