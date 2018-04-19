Стратегический ракетоносец Ту-95МС с модернизированным двигателем передан военным для испытаний

Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ передан на этап ГСИ (государственные совместные испытания), сообщил гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

Этот двигатель позволяет улучшить летные характеристики самолета, а также увеличить его полезную нагрузку.

По окончании этих испытаний Минобороны РФ примет решение о том, какое количество «стратегов» Ту-95МС будет оснащено модернизированным двигателем.

Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Самолеты Дальней авиации ВКС России были задействованы в сирийской операции, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время операции в Сирии российские «стратеги» Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, каждая из которых уничтожила намеченную цель.