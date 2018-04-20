Россия потеснила Францию на африканском рынке пшеницы

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«Благодаря своим объёмам производства, российская пшеница стала эталоном для всего мира», — заявляет France Info. При том что качество российского зерна неизменно растёт, его цена на 30% ниже французского. В результате, по оценкам организации FranceAgriMer, в 2017 году Франция смогла реализовать за пределами Европы — главным образом в Африке — всего 6 млн тонн пшеницы против 10 млн тонн, реализованных два года назад.

«После плохого урожая во Франции в 2016 году у российской пшеницы появилась возможность выйти на наш рынок. Мы попробовали её и решили, что она соответствует нашим требованиям. С тех пор мы на 100 процентов работаем с российской пшеницей», — признался представитель сенегальского концерна Olam Имад Талил в ходе недавней сельскохозяйственной конференции в Париже. «Никаких сожалений, бизнес есть бизнес», — комментирует это заявление автор статьи. Цена и уровень белка в российской пшенице также сыграли свою роль в принятии решения.