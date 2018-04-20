«Вертолеты России» начали стендовые испытания беспилотного вертолета VRT300

Первый полет беспилотника VRT-300 запланирован в конце этого года, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

«Конструкторское бюро „ВР-Технологии“ холдинга „Вертолеты России“ (входит в Ростех) приступило к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT-300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года», — сказали в пресс-службе. В холдинге отметили, что в данный момент облик нового гражданского беспилотника согласован с рядом российских компаний и ведомств, а на основании этого облика уже разработан летный демонстратор с максимальным взлетным весом 300 кг.

Гендиректор «ВР-Технологий» сообщил журналистам, что также сформированы технические требования к беспилотному вертолету и выбраны поставщики его основных систем и агрегатов.

«Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания», — сказал Охоньков.

Он подчеркнул, что технические решения VRT-300 позволят обеспечить необходимый уровень безотказности, надежности и безопасности для эксплуатации беспилотника на международном гражданском рынке.

По словам представителя разработчика, VRT-300 может выйти на экспортный рынок в 2020 году. «Задача — в конце 2019 года уже получить сертификат и в 2020 году начать коммерческие продажи (VRT-300 на экспорт)», — заявил он.

Охонько отметил, что перед инновационным конструкторским бюро холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) стоит задача, прежде всего, разрабатывать и производить экспортно ориентированную продукцию — «поэтому мы работаем над тем, чтобы наши аппараты соответствовали требованиям зарубежных летных регуляторов, как европейских, так и американских».

В пресс-службе «Вертолетов России» сообщили, что этот экспериментальный летательный аппарат также будет использоваться в качестве летающей лаборатории для испытаний всех систем и оборудования беспилотника, в том числе для испытаний по взаимодействию с элементами полезной нагрузки и наземным комплексом управления.

Задачи VRT-300

Комплекс VRT-300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования.

Приоритетными задачами комплекса VRT-300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. В холдинге считают, что наличие двигателя на «тяжелом» топливе и возможность корабельного базирования делает арктическую версию VRT-300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.

Кроме того, новый беспилотник сможет транспортировать различные грузы, например, продукты и медикаменты, общей массой до 70 кг.

Комплекс VRT-300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. Он также может использоваться для диагностики воздушных линий электропередачи, картографирования, транспортировки грузов, поисковых работ, а также мониторинга экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.