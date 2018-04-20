Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20
19 апреля 2018 г. Окская судоверфь (входит в состав UCL Holding) спустила на воду первую несамоходную наливную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20, построенную по заказу ПАО «ГТЛК».
В торжественной церемонии спуска приняли участие представители заказчика, администрации Навашинского района, бизнес-партнеры и сотрудники Окской судоверфи, а также жители города.
Крестной матерью судна стала главный менеджер Дирекции морского и речного транспорта ПАО «ГТЛК» Мастерова Наталья Юрьевна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ЕЩЕ СТРОЯТСЯ. РАДУЕТ ГЛАЗ. И ДА, РАДУЕТ, ЧТО ОНИ ЗАКУПИЛИСЬ КВАДРОКОПТЕРОМ.
В своем приветственном слове генеральный директор Окской судоверфи Владимир Павлович Куликов поблагодарил коллектив предприятия за проделанную работу и отметил высокий профессионализм судостроителей.
Владимир Павлович Куликов, генеральный директор АО «Окская судоверфь»:
Окская судоверфь накопила уникальный опыт строительства судов разной степени сложности, и способна справляться с поставленными задачами. Строительство серии барж ROB20 для верфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее строительства и спуска на воду. Коллектив предприятия в очередной раз достойно справился с поставленной задачей и вновь доказал свой высокий профессионализм.
Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.
Класс судна:
Главные размерения:
|Длина наибольшая, м
|118,79
|Длина иежду перпендикулярами, м
|117,90
|Длина по КВЛ, м
|117,775
|Ширина габаритная, м
|22,80
|Ширина расчетная, м
|22,60
|Высота борта до главной палубы, м
|3,00
|Высота тронка, м
|1,00
|Высота борта расчетная, м
|4,00
|Осадка, м
|2,75
|Дедвейт при осадке 2,75 м, т
|6013
|Вместимость отстойных танков, м3
|340
|Вместимость грузовых танков, м3
|6530
|Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м3
|6860
Контракт на строительство серии барж заключен 31 октября 2017 г. Заклада киля первой баржи состоялась 22 ноября 2017 г.
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро.