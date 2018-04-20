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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20

19 апреля 2018 г. Окская судоверфь (входит в состав UCL Holding) спустила на воду первую несамоходную наливную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20, построенную по заказу ПАО «ГТЛК».

  •  © osy.ru

В торжественной церемонии спуска приняли участие представители заказчика, администрации Навашинского района, бизнес-партнеры и сотрудники Окской судоверфи, а также жители города.

Крестной матерью судна стала главный менеджер Дирекции морского и речного транспорта ПАО «ГТЛК» Мастерова Наталья Юрьевна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ЕЩЕ СТРОЯТСЯ. РАДУЕТ ГЛАЗ. И ДА, РАДУЕТ, ЧТО ОНИ ЗАКУПИЛИСЬ КВАДРОКОПТЕРОМ.

  •  © osy.ru

В своем приветственном слове генеральный директор Окской судоверфи Владимир Павлович Куликов поблагодарил коллектив предприятия за проделанную работу и отметил высокий профессионализм судостроителей.

Владимир Павлович Куликов, генеральный директор АО «Окская судоверфь»:

Окская судоверфь накопила уникальный опыт строительства судов разной степени сложности, и способна справляться с поставленными задачами. Строительство серии барж ROB20 для верфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее строительства и спуска на воду. Коллектив предприятия в очередной раз достойно справился с поставленной задачей и вновь доказал свой высокий профессионализм.

  •  © osy.ru

Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.

Класс судна:

  •  © meb.com.ua
O 2,0 несамоходное наливное судно

Главные размерения:

Длина наибольшая, м118,79
Длина иежду перпендикулярами, м117,90
Длина по КВЛ, м117,775
Ширина габаритная, м22,80
Ширина расчетная, м22,60
Высота борта до главной палубы, м3,00
Высота тронка, м1,00
Высота борта расчетная, м4,00
Осадка, м2,75
Дедвейт при осадке 2,75 м, т6013
Вместимость отстойных танков, м3340
Вместимость грузовых танков, м36530
Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м36860
  •  © meb.com.ua

Контракт на строительство серии барж заключен 31 октября 2017 г. Заклада киля первой баржи состоялась 22 ноября 2017 г.

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро.

http://osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-spustila-na-vodu-pervuyu-barzhu-proekta-rob20

Окская судоверфь, Навашино, ROB20, несамоходная нефтеналивная баржа
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