Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20

19 апреля 2018 г. Окская судоверфь (входит в состав UCL Holding) спустила на воду первую несамоходную наливную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20, построенную по заказу ПАО «ГТЛК».

В торжественной церемонии спуска приняли участие представители заказчика, администрации Навашинского района, бизнес-партнеры и сотрудники Окской судоверфи, а также жители города.

Крестной матерью судна стала главный менеджер Дирекции морского и речного транспорта ПАО «ГТЛК» Мастерова Наталья Юрьевна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ЕЩЕ СТРОЯТСЯ. РАДУЕТ ГЛАЗ. И ДА, РАДУЕТ, ЧТО ОНИ ЗАКУПИЛИСЬ КВАДРОКОПТЕРОМ.

В своем приветственном слове генеральный директор Окской судоверфи Владимир Павлович Куликов поблагодарил коллектив предприятия за проделанную работу и отметил высокий профессионализм судостроителей.

Владимир Павлович Куликов, генеральный директор АО «Окская судоверфь»:

Окская судоверфь накопила уникальный опыт строительства судов разной степени сложности, и способна справляться с поставленными задачами. Строительство серии барж ROB20 для верфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее строительства и спуска на воду. Коллектив предприятия в очередной раз достойно справился с поставленной задачей и вновь доказал свой высокий профессионализм.





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Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.

Класс судна:

O 2,0 несамоходное наливное судно

Главные размерения:

Длина наибольшая, м 118,79 Длина иежду перпендикулярами, м 117,90 Длина по КВЛ, м 117,775 Ширина габаритная, м 22,80 Ширина расчетная, м 22,60 Высота борта до главной палубы, м 3,00 Высота тронка, м 1,00 Высота борта расчетная, м 4,00 Осадка, м 2,75 Дедвейт при осадке 2,75 м, т 6013 Вместимость отстойных танков, м3 340 Вместимость грузовых танков, м3 6530 Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м3 6860

Контракт на строительство серии барж заключен 31 октября 2017 г. Заклада киля первой баржи состоялась 22 ноября 2017 г.

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро.