На СЗ «Красное Сормово» спущено на воду судно проекта RSD59 «Пола Макария»

20 апреля 2018 года нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустил на воду головное многоцелевое сухогрузное судно «Пола Макария» дедвейтом 7500 тонн проекта RSD59 (строительный номер 1).

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Всего заводу «Красное Сормово» заказано пять многоцелевых сухогрузных судна проекта RSD59 и еще пять — Невскому заводу.

Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро.

Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относится к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Новый сухогрузный проект RSD59, который выполнен в «сверхполных» обводах уже с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для «Волго-Дон макса» длину, является преемником трехтрюмной серии судов RSD49.

Преимущества проекта RSD59 по сравнению с лучшим из ранее построенных сухогрузов «Волго-Дон макс» класса проекта RSD49:

• наличие длинного трюма L = 77,35 м (на судне проекта RSD49 L = 52 м), позволяющего перевозить КТГ, что актуально для рынка стран Каспийского региона;

• высота трюма больше на 620 мм (9000 мм), чем на судне проекта RSD49, что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту);

• дедвейт при осадке 3,60 м 5209 тонн (у проекта RSD49 — 4507 тонн), что больше на 702 тонны;

• дедвейт при осадке 4,20 м 6831 тонна (у проекта RSD49 — 6021 тонна), что больше на 810 тонн;

• дедвейт при максимальной осадке 4,50 м 7542 тонны (у проекта RSD49 при максимальной осадке 4,70 м 7143ой осадке 4,70 м 7тонны), что больше на 399 тонн;

• установлены люковые закрытия съемного типа. Открывание и закрывание каждой секции осуществляется при помощи специального козлового крана, который по-походному располагается в районе носовой переборки жилой надстройки;

• движение и управляемость обеспечиваются двумя ВРК (лучше маневренность в узкостях, больше грузового пространства за счет уменьшения размеров МО).

Наличие большого трюма длиной 77,35 м, который позволяет перевозить в прямых рейсах Европа — Каспий негабаритные проектные грузы, что должно существенно повлиять на совокупный финансовый результат работы.

Проект разработан на класс КМ Ice2 R2 AUT1-ICS Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD59 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 5200 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,50 м — около 7500 т.

Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м.

Оба трюма выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки. Размеры: длина х ширина х высота 77,35×12,25×9,0 м и 27,03×12,25×9,0 м.

Скорость эксплуатационная составляет 10,5 узлов.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе вязкостью до 380 сСт. Запасы тяжелого топлива размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО, отделенных от забортной воды двойными дном и бортами.

Автономность плавания в море составляет 20 суток.

Экипаж — 11 человек, мест — 14. Предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года. Второе дно рассчитано на интенсивность распределенной нагрузки 12,0 т/кв. м, а также на работу грейфером грузоподъемностью 16 т.