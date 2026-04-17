На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) спущено на воду судно проекта RSD59 «Академик Пипко».
Судно названо в честь Даниила Аркадьевича Пипко — академика и члена президиума российской инженерной академии, основателя и главного редактора инженерной газеты, члена Союза журналистов СССР и России.
Судно проекта RSD59 — самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.
Основные характеристики судна: длина — 140,88 м, ширина —16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 тонн, осадка река/море — 3,6/4,53 м.
Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).
