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Ярославские моторы™ ⇒ Производство

Начат выпуск дизель-генераторных установок под маркой ЯМЗ

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Ярославский моторный завод приступил к выпуску дизель-генераторных установок под собственной маркой. До настоящего времени выпускались так называемые моторо-комплекты, которые сторонние предприятия оснащали пультами управления и монтировали под капот, в шумоизолирующий кожух или контейнер.

Сейчас завод выпускает дизельные генераторы ЯМЗ мощностью: 60, 100, 150, 200, 315 и 400 кВт, в открытом исполнении и первой степени автоматизации (ручной запуск). Вскоре планируется выпуск дизельных электростанций, указанной мощностной линейки, со второй степенью автоматизации (установка с постоянным подключением к сети и автоматическим включением при падении напряжения). Изготовление собственных капотов и контейнеров типа Север, также дело ближайшего времени.

Полный цикл производства в рамках одного предприятия, позволит конечным потребителям получать продукцию по гораздо более низкой, чем в настоящее время, стоимости.

http://www.yamz-dizel.ru/about/news/nachat-vypusk-dizel-generatornykh-ustanovok-pod-markoy-yamz/

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