Первый модернизированный «Ламантин» передан Береговой охране
В городе-герое Керчь после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт головного пограничного сторожевого катера обновлённого проекта 1496М1 «Ламантин». Проект катера разработан КБ ССЗ «Вымпел» с учётом пожеланий заказчика и совмещает качества патрульного катера и буксира. Катер построен в Рыбинске на ССЗ «Вымпел».
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 112 т.
Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 5 человек
Вооружение — пулемёт
Серия:
Заводской № 01408 — заложен
Заводской № 01410 — в постройке
Заводской № 01411 — в постройке
21.04.1812:30:04