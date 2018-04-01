Первый модернизированный «Ламантин» передан Береговой охране





© Фото из открытых источников

В городе-герое Керчь после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт головного пограничного сторожевого катера обновлённого проекта 1496М1 «Ламантин». Проект катера разработан КБ ССЗ «Вымпел» с учётом пожеланий заказчика и совмещает качества патрульного катера и буксира. Катер построен в Рыбинске на ССЗ «Вымпел».

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 112 т.

Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение — пулемёт

Серия:

Заводской № 01408 — заложен 24.06.16 — спущен 03.10.17 — передан 04.2018

Заводской № 01410 — в постройке

Заводской № 01411 — в постройке