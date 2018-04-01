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Армия и Флот

Первый модернизированный «Ламантин» передан Береговой охране

  •  © Фото из открытых источников

В городе-герое Керчь после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт головного пограничного сторожевого катера обновлённого проекта 1496М1 «Ламантин». Проект катера разработан КБ ССЗ «Вымпел» с учётом пожеланий заказчика и совмещает качества патрульного катера и буксира. Катер построен в Рыбинске на ССЗ «Вымпел».

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 112 т.

Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение — пулемёт

Серия:

Заводской № 01408 — заложен 24.06.16 — спущен 03.10.17 — передан 04.2018

Заводской № 01410 — в постройке

Заводской № 01411 — в постройке


ССЗ Вымпел, катер, 1496М1, Керчь, Крым, Береговая охрана
  • exhausted1987 exhausted1987
    21.04.1812:30:04

    Для Керчи особенно актуально, в свете последних событий.

    Немного смущает вооружение, надеюсь пулемёт хотя-бы 14,5 мм? При текущей полу-пиратской деятельности силовых структур Украины на море, спокойнее было бы с 30мм «металлорезкой».

    #1028423
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