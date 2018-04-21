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Авиация

Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

  •  © www.flightradar24.com

21 апреля 2018 воздушное судно с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 было передано авиакомпании «Ямал». В настоящий момент борт совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень.

Данный борт совершил первый полет 05.07.2017 и ранее нигде не эксплуатировался.

Таким образом, на сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 12 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России.

Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 14 SSJ-100 в этом году.

Данные с табло а/п «Рощино»

  •  © www.flightradar24.com

Данные FR24

  •  © www.flightradar24.com

https://www.flightradar24.com/LLM9701/111d0d69

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Ямал
  • Нет аватара treins
    21.04.1813:58:55

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XQQOk-OK9wM

    До недавних пор у нашей птички ограничение по условиям выполнение полётов составляло 72 град. с.ш. Для этого, в 2012-м году машина летала на испытания в наш российский аэропорт Тикси. До нынешнего времени этой цифры нам и всем компаниям-экслуатантам нашего самолёта вполне хватало.

    Однако, все меняется, и теперь МЧС потребовалось выполнять полёты на наших SSJ на далёкий северный Шпицберген. В итоге, «пятерочку» (97005) быстро снарядили в экспедицию, добавили к нашей команде двух экспертов-аудиторов от Росавиации, и вперёд — на Север ! В самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами — Свальбард, широта 78 град.15 мин. с.ш., отсюда до Полюса всего 1 309 км.

    Хотя почти весь маршрут висела облачность, но недалеко от Шпицбергена она рассеялась и нам таки удалось поснимать местные красоты — льдины и белоснежные горы. Ландшафты впечатляющие — настоящий дом Снежной Королевы, не зря Андерсен поселил её в этих местах. И хотя большинство думает, что она обитала в Лапландии, но там был только её летний шатер, а главный дворец располагался именно на Шпицбергене (по норвежски — Свальбард).

    Аэропорт, расположенный возле главного местного поселка Лонгиер (около 2 тыс. жителей), весьма непростой — заход со стороны моря ещё ничего, а вот обратный, со стороны суши, посложнее — в самом конце снижение происходит между горных вершин да ещё с доворотом на полосу и по крутой глиссаде. И процедура взлёта в сторону гор такая же навороченная. Однако в этот день нашим пилотам немного подфартило — посадку и взлёт выполняли в направлении моря, видимость была отличной и ветер дул не так уж сильно. Но всё равно попотели — слегка подбалтывало.

    Зато испытания прошли без сбоев — все манипуляции с навигационным комплексом на стоянке завершились успешно, эксперты были удовлетворены, и машина в расчётное время ушла домой.

    Спустя месяц было получено одобрение от Росавиации на полёты нашей машины до нужной широты и в заданные сроки МЧС начал выполнять полёты в аэропорт Свальбард.

    Так что мы не напрасно к белым медведям гоняли. Их, кстати, на архипелаге обитает около 3500 особей, а населения — 2642 человека.

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