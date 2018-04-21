Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

21 апреля 2018 воздушное судно с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 было передано авиакомпании «Ямал». В настоящий момент борт совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень.

Данный борт совершил первый полет 05.07.2017 и ранее нигде не эксплуатировался.

Таким образом, на сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 12 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России.

Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 14 SSJ-100 в этом году.

Данные с табло а/п «Рощино»

Данные FR24