Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
21 апреля 2018 воздушное судно с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 было передано авиакомпании «Ямал». В настоящий момент борт совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень.
Данный борт совершил первый полет
Таким образом, на сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 12 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России.
Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.
Таким образом, ГСС поставила уже 14 SSJ-100 в этом году.
Данные с табло а/п «Рощино»
Данные FR24
21.04.1813:58:55