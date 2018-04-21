Комбинат «Крымская роза» впервые за последние 23 года возобновил полный цикл производства

Флагман эфиромасличной отрасли Крыма к новому курортному сезону расширяет линейку своей косметической продукции. Растущий спрос на товары из Крыма, изготовленные на основе натурального розового и лавандового масел собственного производства, требует увеличения их выпуска. А со временем комбинат планирует возобновить экспорт эфирных масел на европейские рынки.

Еще в 1980-е годы на фоне дефицита качественной отечественной косметики «Крымская роза» помимо традиционного выращивания эфироносов стала уделять повышенное внимание производству собственной косметической продукции. К этому подталкивал повышенный спрос на продукцию комбината. По сути предприятие стало родоначальником новой для Крыма отрасли. Сегодня «Крымская роза» выпускает свыше 200 наименований косметических средств, продаваемых в Крыму и по всей России. Каждый сезон коллекция пополняется новинками, отражающими модные тенденции и приоритеты покупательского спроса. Разнообразные кремы, бальзамы, душистая вода на основе растительных экстрактов расходятся через сеть дилеров.

Пятую часть всей продукции «Крымской Розы» составляют средства на основе розовой воды. Продукт в своем роде уникальный, поскольку при его производстве не используются никакие другие активные компоненты, кроме натурального розового масла. Оно обладает противовоспалительным действием, гипоалергенно и является природным антиоксидантом. Не случайно последние два года косметическая розовая вода на основе масла стала настоящим хитом курортного сезона. Туристы просто сметают флаконы розовой воды с прилавков, считая ее лучшим сувениром из Крыма. И спрос на нее обеспечивает 10 процентов всех продаж комбината.

— У нас в подвалах хранится 250 килограммов последней партии масла, произведенной в начале 1990-х. Советская технология его производства существенно отличалась от современных. Больше розового масла такого качества не осталось нигде в мире, — рассказал Иван Гладун. — Масло как вино хранится закупоренное в стеклянных бутылках. Со временем оно не меняет свои свойства. В прошлом году мы сделали хроматограмму (это полная раскладка по составу), и оказалось, что масло полностью соответствует ГОСТу.

С выходом на российский рынок у компании открылись безграничные возможности.

— При Украине было сложно вкладывать деньги в долгосрочные проекты, — рассказал генеральный директор предприятия. — С возварщением Крыма в состав Российской Федерации у нас появилась возможность долгосрочного инвестирования. В России внимания к Крыму больше, и спрос на нашу продукцию значительно выше, потому что российский рынок гораздо более емкий.

Руководством комбината «Крымская Роза» принято решение возродить собственное производство розового масла, ведь до этого использовались запасы сырья, произведенного еще при СССР. Сейчас предприятие инвестировало средства в плантации партнеров, заложивших по заказу плантации чайной розы на площади 25 гектаров. Сегодня это самый большой сад этой культуры на полуострове. Всего же в Крыму промышленными посадками «королевы цветов» занято около 50 гектаров.

Когда в Советском Союзе решили производить розовое масло, то высадили в Крыму болгарские сорта. Солнечная Болгария и сегодня является европейским лидером по производству ароматной продукции. Килограмм масла, произведенного в болгарской Розовой долине, стоит 5000 евро. Но высаженные в Крыму импортные саженцы оказались чересчур теплолюбивыми и не выносили морозы ниже 15 градусов по Цельсию. Тогда специально для отечественной эфиромасличной отрасли ученые Никитского ботанического сада вывели розы с морозоустойчивостью до 25 градусов. Сегодня крымские районированные сорта Лань и Радуга снова вернулись на плантации.

Уже первого урожая хватило на производство пяти-шести килограммов масла. Но экспортировать этот дорогостоящий продукт в таких объемах не целесообразно. Масло полностью пойдет на собственные нужды. Пока внутренний рынок не насыщен, думать об экспорте преждевременно. 25 гектаров первой плантации розы дают сырье примерно для 15 тонн розовой воды.

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— Чтобы удовлетворить потребности рынка, в Крыму нужно ежегодно фактически удваивать площади под посадками розы, — говорит главный технолог предприятия Елена Кудряшова.

Производят розовое масло методом паровой дистилляции. Способ очень энергозатратный и не дешевый. Розовые лепестки помещают в реактор объемом 1,5 кубометра воды и нагревают, пока масло не начинает испаряться вместе с влагой. Переработка сырья длится всего около двух недель, пока идет уборка урожая, но требует отдельной котельной. Поэтому со временем на предприятии планируют раздвинуть рамки сезона, возродив выращивание традиционных для Крыма лаванды, шалфея и других культур. За счет разного времени их созревания увеличивается время работы новой котельной, и ее строительство становится более рентабельным. Это задача нацелена на экспортные перспективы «Крымской розы».

Сегодня каждый заработанный предприятием рубль идет на обновление производства. Покупается новые технологические линии, оборудование. Причем, модернизация проводится исключительно за счет собственных оборотных средств. За господдержкой предприятие не обращалось.

http://www.krimroza.com/