На Ярославском СЗ спущен на воду катер-бонопостановщик «Капитан Балашов»

На Ярославском судостроительном заводе 20 апреля состоялся спуск на воду катера-бонопостановщика «Капитан Балашов». Это пятое судно в серии из шести катеров проекта А40-2Б-ЯР, строительный № 165.

Проект судов разработан ООО «Агат-Дизайн» совместно с ПАО «Ярославский судостроительный завод».

Суда строятся по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика» в рамках мероприятия «Строительство катера-бонопостановщика» подпрограммы «Морской транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Суда данного проекта предназначены для аварийно-спасательного флота ФГБУ «Морская спасательная служба», для выполнения следующих операций:

— транспортировка средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районов, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов;

— локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров;

— ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие емкости и дальнейшая буксировка емкостей к месту приема береговыми или плавучими станциями;

— поиск и подъем с воды объектов и людей.