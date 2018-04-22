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Фотофакты

Парад московских трамваев в Москве

  •  © img-fotki.yandex.ru

Парад московских трамваев 21.04 2018 года в Москве.

Ежегодный Парад трамваев приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве.

  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru

Колонна выдвинулась с Шаболовки, далее — Серпуховской вал, Даниловский вал, Дубинская и Новокузнецкая улицы, потом к нам на Большой Устьинский мост, с него на Яузский и Покровские бульвары к Чистым прудам, где на кольце вдоль Чустопрдуного бульвара они будут выставлены для обозрения.

  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru

Фоном служит здание РГУ им. А.Н. Косыгина, более известного как Московский технологический институт легкой промышленности и дом 4/22Б по Космодамианской набережной — одинадцатиэтажный жилой дом, образец сталинского ампира

  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Vsf3B8PqO2E

https://saidpvo.livejournal.com/702532.html

Москва, трамваи
  • Нет аватара tirl
    22.04.1814:22:02

    Одна из самых замечательных московских городских традиций — парад трамваев.

    И с каждым годом все интересней и многолюдней.

    #1028774
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