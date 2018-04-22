Парад московских трамваев в Москве

Парад московских трамваев 21.04 2018 года в Москве.

Ежегодный Парад трамваев приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве.

Колонна выдвинулась с Шаболовки, далее — Серпуховской вал, Даниловский вал, Дубинская и Новокузнецкая улицы, потом к нам на Большой Устьинский мост, с него на Яузский и Покровские бульвары к Чистым прудам, где на кольце вдоль Чустопрдуного бульвара они будут выставлены для обозрения.

Фоном служит здание РГУ им. А.Н. Косыгина, более известного как Московский технологический институт легкой промышленности и дом 4/22Б по Космодамианской набережной — одинадцатиэтажный жилой дом, образец сталинского ампира

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