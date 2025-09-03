Новый трамвай начнет перевозить пассажиров на северо-западе города по маршруту № 10 «Метро „Щукинская“ — улица Кулакова».

С мая 2024 года беспилотный трамвай проехал в тестовом режиме более восьми тысяч километров, ни разу не нарушив правила дорожного движения.

До конца 2025 года беспилотными технологиями оснастят еще три трамвая. По мере завершения испытаний они начнут выполнять регулярные рейсы с пассажирами тоже по маршруту № 10. К концу 2026-го в беспилотном режиме будут работать уже 15 трамваев Краснопресненского депо.

До 2030 года планируется оснастить беспилотными технологиями более 300 московских трамваев, то есть около двух третей столичного парка. Ожидается, что к 2035 году на основе беспилотных технологий будет работать около 90 процентов трамваев Москвы. Это позволит обеспечить максимальную надежность и точность выполнения графика движения.