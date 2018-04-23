Третья очередь тепличного комплекса «Восток» открыта в Хабаровском крае

21 апреля в Комсомольске-на-Амуре открылась третья очередь тепличного комплекса «Агрокомплекс Восток» площадью 0,5 га.

За четыре года работы площадь агрокомплекса выросла с 0,2 до 1,1 гектара. Первый урожай был собран в 2016 году — 30 тонн.

Как отметил генеральный директор «Востока» Антон Коляда, специально для предприятия была построена трансформаторная подстанция, которая позволяет избежать проблем с электричеством.

В 2017 году агрокомплекс произвёл 164 тонны овощей. Сейчас «Восток» покрывает до 25 процентов потребности горожан в зелени и овощах. За первый квартал 2018 года поставлено в торговые точки Комсомольска 38 тонн овощей, к декабрю планируется реализовать около 300 тонн огурцов, томатов и салатов.

По планам руководства компании, к 2025 году площадь агрокомплекса вырастет до шести гектаров. Прогнозируемый объем производства составит 3 тысячи 140 тонн огурцов, томатов и зелени в год. Планируемое количество рабочих мест — 120 единиц. Сейчас в агрокомплексе трудоустроено 25 человек.

В проект вложено 150 млн. рублей. Общая сумма инвестиций к завершению проекта достигнет 900 млн.

— Комсомольск входит в зону рискованного земледелия, поэтому здесь сложно развивать сельское хозяйство, выращивая овощи в открытом грунте. Команде, которая взялась за строительство теплиц, сначала не поверили все… Мы помогли с выделением земли, и после они решили расширяться. Продукция востребована в Комсомольске, и даже другие районы закупают себе продукцию, которую здесь производят, — было отмечено на открытии телиц.