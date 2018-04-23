В Туле открылась первая очередь индустриального кластера «Октава»

23 апреля в Туле состоялось открытие первой очереди творческого индустриального кластера «Октава», созданного на базе легендарного завода акустического оборудования.

Одним из направлений работы кластера станет поддержка стартапов, специализирующихся на индустрии акустики. Кроме того, резидентами кластера смогут стать проектные команды, работающие над внедрением современных механизмов управления в промышленности.

«Сегодня промышленности требуются значительные инвестиции в человеческий капитал для увеличения числа высококвалифицированных специалистов. Глобальная задача кластера — развитие промышленности через рост компетенций имеющихся кадров и привлечение интереса молодежи к отрасли. Один из проектов кластера — Высшая техническая школа — как раз займется переподготовкой работников промышленности, в первую очередь, сотрудников руководящих должностей. Второй проект ориентирован в большей степени на подрастающее поколение. Это первый в России Музей станка, который будет рассказывать об истории страны через развитие промышленности», — сказал заместитель председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков.

Тулякам и гостям города кластер «Октава» предложит культурные события, организованные авторами проекта обновления Парка Горького в Москве. Уже сегодня вечером жителей города ждет насыщенная культурно-познавательная программа в честь открытия кластера: мастер-классы, экскурсии, лекции, праздничный концерт.