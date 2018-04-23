Трансмашхолдинг отправил в Баку второй поезд метро 81-765/766

ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершил поставки по контракту с Бакинским метрополитеном. 21 апреля 2018 г. второй состав поезда для Бакинского метрополитена, выпущенный на предприятии, отправился в столицу Азербайджана. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям Трансмашхолдинга.

Договор на поставку двух пятивагонных составов модели 81-765/766 был подписан 16 февраля 2018 г.

Первый состав отправлен с завода месяц назад и уже находится в эксплуатации в метро г. Баку.

Все вагоны имеют расширенные дверные проемы и сквозной проход через весь поезд, оборудуются новой системой светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Поезда комплектуются современными асинхронными тяговыми приводами, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией. Конструкция включает системы кондиционирования и вентиляции, розетки для зарядки электронных устройств пассажиров. В вагонах предусмотрены площадки для колясок и крупногабаритных вещей.

Ливрея поезда создана специально для Бакинского метрополитена, используется специально разработанная для Азербайджана информационная система. В каждом составе два головныx и три промежуточных моторных вагона. Срок службы поездов — 31 год.

ОАО «Метровагонмаш» поставляет подвижной состав в Азербайджан с 1967 года. Здесь эксплуатируются 280 вагонов метро производства «Метровагонмаш». Предыдущая поставка в Азербайджан состоялась в 2015 году.