Роснефть приступила к изготовлению промышленной партии полимерного проппанта собственной разработки

Корпоративный исследовательский центр ООО «РН-ЦИР» (входит в научно-проектный комплекс НК «Роснефть») приступил к изготовлению промышленной партии полимерного проппанта — продукта, необходимого для проведения гидроразрыва пласта. Использование этого материала в несколько раз увеличит коэффициент извлечения нефти. Первая партия материала будет изготовлена в объеме 8 тонн и доставлена для прохождения испытаний на Самотлорское месторождение. Всего планируется изготовить около 100 тонн проппанта.

«Через новый полимерный проппант нефть будет фильтроваться в 15-20 раз лучше, чем через его мировые аналоги, — считает руководитель «РН- ЦИР» Константин Рудяк. Материал обладает большей устойчивостью к нагрузкам, не деформируются и, следовательно, не препятствуют движению нефти.

Специалисты «РН-ЦИР» также не исключают возможности закачки инновационного материала в пласт без геля, используя для этих целей обычную воду.

Это обеспечит более высокую проницаемость проппанта в самые мелкие полости, а также существенно сократит трудоемкость, время и стоимость процесса — ведь образователь и разрушитель геля — достаточно дорогостоящие материалы.

Самотлорское месторождение выбрано неслучайно. Это — так называемое зрелое месторождение с трудноизвлекаемыми запасами нефти.