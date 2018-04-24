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Энергетика и ТЭК

Роснефть приступила к изготовлению промышленной партии полимерного проппанта собственной разработки

  •  © www.rosneft.ru

Корпоративный исследовательский центр ООО «РН-ЦИР» (входит в научно-проектный комплекс НК «Роснефть») приступил к изготовлению промышленной партии полимерного проппанта — продукта, необходимого для проведения гидроразрыва пласта. Использование этого материала в несколько раз увеличит коэффициент извлечения нефти. Первая партия материала будет изготовлена в объеме 8 тонн и доставлена для прохождения испытаний на Самотлорское месторождение. Всего планируется изготовить около 100 тонн проппанта.

  •  © www.rosneft.ru

«Через новый полимерный проппант нефть будет фильтроваться в 15-20 раз лучше, чем через его мировые аналоги, — считает руководитель «РН- ЦИР» Константин Рудяк. Материал обладает большей устойчивостью к нагрузкам, не деформируются и, следовательно, не препятствуют движению нефти.

Специалисты «РН-ЦИР» также не исключают возможности закачки инновационного материала в пласт без геля, используя для этих целей обычную воду.

Это обеспечит более высокую проницаемость проппанта в самые мелкие полости, а также существенно сократит трудоемкость, время и стоимость процесса — ведь образователь и разрушитель геля — достаточно дорогостоящие материалы.

Самотлорское месторождение выбрано неслучайно. Это — так называемое зрелое месторождение с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

  •  © www.rosneft.ru
https://www.rosneft.ru/press/news/item/190673/

Роснефть
  • Нет аватара С. Сержик
    24.04.1820:03:08

    Теперь и у нас будут отравлять почву и воду, мало нефти которую добывают обычным способом?

    #1029541
  • CryNet CryNet
    24.04.1821:09:17

    Сначала подумал — икра.

    #1029561
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      24.04.1821:17:20

      Тоже.

      Ну, а что, есть же икра заморская, баклажанная, а эта значит — пропановая какая-то.    )))

      Отредактировано: Настя Вилкова~21:17 24.04.18
      #1029565
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