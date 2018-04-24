В Курской области запущено производство полиэтиленовых пленок с многоцветной печатью

24 апреля компания «Полипак» открыла в Железногорске Курской области новое производство по выпуску полиэтиленовой пленки с многоцветной печатью для товаров бытовой химии и строительных материалов (плёнки широкоформатные, фальцованные, в тос числе «стрейч-худ»).

Раньше в этом цехе находилось 5 машин. Их заменили тремя, но более современными. Скорость производства в 3 раза выше, можно выполнять одновременно 2 разных заказа. В итоге годовой объем продукции увеличится на четверть.

Прочность трехслойных полиэтиленовых пленок в 3 раза превышает характеристики стандартных полиэтиленов. Продукция обладает отличными оптическими свойствами, высокой прозрачностью и блеском. Такая пленка имеет коэффициент растяжения до 300%, она устойчива к повреждениям острыми краями упаковываемого продукта, что снижает количество брака при упаковке.

Проект реализован в рамках программы импортозамещения и профинансирован Фондом развития промышленности, который предоставил предприятию льготный заем в размере 113 млн рублей. Общая же стоимость проекта составляет 325 млн рублей.

Проект компании «Полипак» стал 49-м по счёту производством, открытым с привлечением льготного займа ФРП.

В рамках реализации проекта компания заменила технологическую линию, закупив машину по изготовлению трехслойной полиэтиленовой пленки (экструдер) и восьмикрасочную печатную машину, что позволило начать выпуск высокотехнологичной российской продукции по конкурентоспособной цене.

Таким образом АО «ПОЛИПАК» завершило формирование технологического комплекса полного цикла по изготовлению гибкой упаковки для товаров бытовой химии и строительных материалов. Производительность обновленного цеха составляет 19 тонн полиэтиленовой пленки с печатью в сутки. Объем производства упаковочных материалов составит порядка 2700 тонн в год.

«Льготное заемное софинансирование со стороны ФРП позволило нашему проекту эффективно конкурировать с европейскими производителями по цене и качеству выпускаемого продукта», — подчеркнул директор Полипака Алексей Дунат.

Прочность трехслойных полиэтиленовых пленок в втрое превышает характеристики стандартных полиэтиленов. Продукция обладает отличными оптическими свойствами, высокой прозрачностью и блеском. Такая пленка имеет коэффициент растяжения до 300%, она устойчива к повреждениям острыми краями упаковываемого продукта, что снижает количество брака при упаковке.

Установка оборудования была начата в ноябре 2017 года. За счет налогов от нового производства областная казна пополнится на 266 млн. рублей.

Компания «Полипак» входит в группу предприятий «ГОТЭК"За счет налогов от нового производства областная казна пополнится на 266 млн рублей. (ГП), состоящую из 12 юридических лиц и осуществляющую свою деятельность на российском рынке уже более 60 лет. ГП специализируется на выпуске гофрированного картона, упаковки из гофрокартона с флексографической печатью, упаковки из картона и пластика с офсетной печатью, гибкой упаковки на основе полимерных материалов, а также упаковки из формованной бумажной массы. Клиентами «ГОТЭК» являются около 1000 различных транснациональных и российских компаний различного профиля деятельности.

http://seyminfo.ru/v-kurs...stvu-gibkoj-upakovki.html