«Сибирская нива» начала строить третий животноводческий комплекс в Новосибирской области

ООО «Сибирская нива», входящее в российско-германский холдинг «Эконива» Штефана Дюрра, приступила к строительству животноводческого комплекса на 6 тыс. голов дойного стада в селе Елбань Новосибирской области.

Сейчас «Сибирская нива» имеет два животноводческих комплекса в селах Борково (на 2,5 тыс. голов) и Пеньково. Он уточнил, что в конце 2017 года компания завершила модернизацию пеньковского комплекса: поголовье увеличилось с 1,8 тыс. до 5 тыс. голов дойного стада.

Стоимость расширения ранее оценивалась в 3 млрд руб. «Сибирская нива» сейчас также занимается строительством в Новосибирской области завода по производству сыров стоимостью 6,5 млрд руб., который должен быть запущен в 2019 году. Предприятие будет выпускать в сутки 60 т сыров — 50 т полутвердых сортов типа «Российский» и «Голландский» и 10 т твердых сортов типа «Грюйер» и «Аппенцеллер». Господин Дюрр ранее сообщал , что в планах «Сибирской нивы» инвестировать около 12 млрд руб. в расширение молочного животноводства и увеличить поголовье молочного стада до 20 тыс. голов дойного стада к 2022 году.

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Справка

Молочный путь «Сибирской Нивы»

Почти десять лет назад «Сибирская Нива» начала развивать в Новосибирской области новую философию молочного животноводства. И сегодня к своему десятилетнему юбилею хозяйство подошло с достойными результатами, являясь одним из ведущих молочных предприятий региона.

Свой путь «Сибирская Нива» начинала с 3000 га и старых коровников. Сегодня хозяйство работает уже на 40 000 га. Выращивает зерновые, зернобобовые, кормовые культуры. Занимается семеноводством.

Свой первый животноводческий комплекс на 1800 голов с. Пеньково хозяйство начало строить в 2008 году. Завезли племенных буренок-иностранок из Австрии, Германии, Венгрии, Голландии и начали осваивать новые технологии. В то время для соседних хозяйств комплекс «Сибирской Нивы» стал экспериментальной базой для распространения инноваций в области молочного животноводства. Сельхозпроизводители регулярно приезжали в хозяйство перенимать опыт. Для тех, кто привык работать по старинке все было в диковинку: беспривязное содержание скота, индивидуальные домики для телят холодного содержания, новое доильное и холодильное оборудование, менеджмент стада. Современные технологии позволили получать молоко высшего качества.

В 2013 году в хозяйстве решили попробовать новое направление — переработка молока. Запустили собственный молочный завод по выпуску молочной продукции под брендом «Академия Молочных Наук». Молочка пришлась по вкусу не только жителям Маслянинского района. Натуральные продукты «Сибирской Нивы» высоко оценили покупатели соседних районов, а также г. Новосибирска.

В прошлом году «Сибирская Нива» установила личный рекорд — 100 тонн молока в сутки и открыла еще один комплекс на 2500 голов!

Останавливаться на достигнутом хозяйство не собирается.

— Мы никогда не стояли на месте, даже в самые трудные времена! — говорит Сергей Ляхов, региональный директор «ЭкоНивы-АПК» по Сибирскому региону. — И сегодня успехи хозяйства — заслуга всего коллектива. Сердечно благодарю всех сотрудников «Сибирской Нивы» за их титанический труд. Желаю всем здоровья и сил для дальнейшей работы. В долгосрочной перспективе мы рассчитываем построить еще один мега-комплекс на 2800 голов в с. Пеньково, увеличить молочное поголовье и запустить крупный проект по переработке молока — до 300 тонн в день. Так что работы всем нам хватит еще на десять лет!

А сотрудники «Сибирской Нивы» без работы и не могут! Сегодня в хозяйстве трудятся около 600 человек — все настоящие профессионалы своего дела. Хозяйство всячески поддерживает своих специалистов: создает достойные условия труда, помогает с жильем. Сотрудники постоянно повышают квалификацию, проходят обучения за рубежом, осваивают новые методы работы как в растениеводстве, так и в животноводстве. Как считает коллектив «Сибирской Нивы», научиться можно всему, главное, было бы желание!