В Ленобласти запустили пять гос-заводов асфальта

Производительность каждого 200 тонн горячего асфальта в сутки. Они находятся на базах предприятий, отвечающих за содержание областных дорог и подведомственных комитету по дорожному хозяйству. Горячий асфальт с этих заводов поставляется для ремонта и обслуживание трасс региона.

Так, для обслуживания и ремонта трасс восточной части Ленинградской области, работает завод в Подпорожском районе, а для западной — в Лужском и Сланцевском районах. Для быстрого ремонта деформаций покрытия на наиболее загруженных магистралях между районными центрами региона и Санкт-Петербургом работают заводы в Рощино и Приозерске.

По официальным данным, за последнюю неделю во всех районах Ленобласти уложили 25 тыс. кв. м нового полотна. Общая протяженность региональных дорог составляет почти 10 тыс. км, при этом 6,5 тыс. — с асфальтобетонным покрытием. Еще 3,5 тыс. имеют щебеночно-гравийное покрытие. Для ремонта дорог в Ленобласти используется технология «асфальтовых карт», когда вместо поврежденного участка трассы оперативно наносится новое покрытие.