ВИДЕО: Микробиологическая технология производства экологически чистого удобрения

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В Санкт-Петербурге продвигают высокоэффективную технологию переработки птичьего помета. Одна птицефабрика средней мощности (400 тыс. кур-несушек и 9 млн цыплят-бройлеров) производит свыше 100 т пометной массы в сутки. Эти отходы — потенциально сильный источник загрязнения окружающей среды, если оставить их без переработки. Внедрение микробиологической технологии позволяет решить экологическую проблему, и производить из куриного помета качественное органическое удобрение.

Технология уже внедрена на нескольких предприятиях России. Не так давно такой цех переработки помета заработал в Ленинградской области. Главное ноу-хау разработки в агрегате сушки-измельчения серии «АС» ударно-термического типа", которая решает проблему эффективной сушки растительного сырья и производственных отходов. Ее автор — Павел Слипченко.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/61rWrrOnPg0

Производительность такого цеха переработки — до 1000 тонн удобрения в месяц. Имеются фито-сертификаты и сертификаты испытаний. Окупаемость проекта — от 6 месяцев. Гранулированные удобрения из куриного помета востребованы в России и за рубежом. Есть разрешение на ввоз в страны Евросоюза.

Технологический процесс

1 стадия

Биологическая переработка птичьего помета: применение биопрепарата, который ускоряет процесс ферментации. Влажности 40-45%, температура до 45-550С.

2 стадия

Скоростная сушка и измельчение в специализированных агрегатах АС-4.

3 стадия

Гранулирование с использованием прессов с кольцевой матрицей. Получение гранул 4-6 мм для автоматизации процессов внесения удобрения в почву.

Гранулированные удобрения из куриного помета существенно превосходят известные органические и минеральные удобрения по ряду позиций:

 содержат весь комплекс необходимых питательных веществ

 не содержат патогенную микрофлору, семена сорняков, яйца и личинки возбудителей заболеваний

 имеют возможность локального машинного внесения серийной сельскохозяйственной техникой

 не слеживаются, не подвержены самосогреванию и самовозгоранию

 срок годности не ограничен

 экологически чистые, не имеют сильного неприятного запаха

 нетоксичны, не оказывают вредного влияния на организм человека

Внесение гранулированных удобрений из помета в почву:

 Обеспечивает сбалансированное питание всех сельскохозяйственных культур и создает условия для получения экологически чистой продукции.

 Увеличивает урожайность на 20 … 35%, улучшает качество урожая.

 Сокращает сроки созревания урожая на 10 … 15 дней.

 Улучшает состав и свойства почв: восстанавливает гумусный слой и оптимальную кислотность почв, обеспечивает усиленный рост полезной микрофлоры и подавляет рост вредной, облагораживает структуру почвы и повышает ее плодородие на длительный (до 3 лет) срок.

 Повышает устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным факторам среды и заболеваниям.

Научно-производственное предприятие «СПБЭК» сегодня активно продвигает эту технологию для внедрения на территории России, ищет потенциальных заказчиков и партнеров в регионах.

Подготовила Мария Алисова