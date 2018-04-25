ВИДЕО: Микробиологическая технология производства экологически чистого удобрения
Технология уже внедрена на нескольких предприятиях России. Не так давно такой цех переработки помета заработал в Ленинградской области. Главное ноу-хау разработки в агрегате сушки-измельчения серии «АС» ударно-термического типа", которая решает проблему эффективной сушки растительного сырья и производственных отходов. Ее автор — Павел Слипченко.
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Производительность такого цеха переработки — до 1000 тонн удобрения в месяц. Имеются фито-сертификаты и сертификаты испытаний. Окупаемость проекта — от 6 месяцев. Гранулированные удобрения из куриного помета востребованы в России и за рубежом. Есть разрешение на ввоз в страны Евросоюза.
Технологический процесс
1 стадия
Биологическая переработка птичьего помета: применение биопрепарата, который ускоряет процесс ферментации. Влажности 40-45%, температура до 45-550С.
2 стадия
Скоростная сушка и измельчение в специализированных агрегатах АС-4.
3 стадия
Гранулирование с использованием прессов с кольцевой матрицей. Получение гранул 4-6 мм для автоматизации процессов внесения удобрения в почву.
Гранулированные удобрения из куриного помета существенно превосходят известные органические и минеральные удобрения по ряду позиций:
содержат весь комплекс необходимых питательных веществ
не содержат патогенную микрофлору, семена сорняков, яйца и личинки возбудителей заболеваний
имеют возможность локального машинного внесения серийной сельскохозяйственной техникой
не слеживаются, не подвержены самосогреванию и самовозгоранию
срок годности не ограничен
экологически чистые, не имеют сильного неприятного запаха
нетоксичны, не оказывают вредного влияния на организм человека
Внесение гранулированных удобрений из помета в почву:
Обеспечивает сбалансированное питание всех сельскохозяйственных культур и создает условия для получения экологически чистой продукции.
Увеличивает урожайность на 20 … 35%, улучшает качество урожая.
Сокращает сроки созревания урожая на 10 … 15 дней.
Улучшает состав и свойства почв: восстанавливает гумусный слой и оптимальную кислотность почв, обеспечивает усиленный рост полезной микрофлоры и подавляет рост вредной, облагораживает структуру почвы и повышает ее плодородие на длительный (до 3 лет) срок.
Повышает устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным факторам среды и заболеваниям.
Научно-производственное предприятие «СПБЭК» сегодня активно продвигает эту технологию для внедрения на территории России, ищет потенциальных заказчиков и партнеров в регионах.
Подготовила Мария Алисова