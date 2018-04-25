Тульский завод «Октава» представил свои лучшие разработки на международной выставке Musikmesse

Тульский завод «Октава» принял участие в международной специализированной выставке музыкальных инструментов, технического обеспечения и аксессуаров, которая прошла с 11 по 14 апреля во Франкфурте-на-Майне. Предприятие представило свои лучшие разработки.

Помимо производителей музыкального оборудования в Musikmesse принимают участие профильные ассоциации, учебные заведения, продюсерские центры, звукозаписывающие студии и другие компании, работающие в музыкальной индустрии и шоу-бизнесе. Участие в масштабных и ключевых для отрасли мероприятиях — один из важных результатов маркетинговой работы новой команды предприятия.

В составе экспозиции «Октавы» — вся линейка выпускаемых микрофонов: конденсаторные, ламповые, ленточные, динамические, электретные. Особый интерес традиционно вызвали флагманские модели, в том числе премиальный ламповый микрофон МКЛ-112. Его производство начнется в ближайшее время. За счет модернизации технологии конструкторам удалось снизить себестоимость производства, не потеряв характерной теплоты звучания, свойственной микрофонам этого класса.

Тульский завод — единственный отечественный производитель микрофонов, которые использовали для записи и выступлений культовые зарубежные и российские исполнители: Radiohead, U2, Стинг, Мэрилин Мэнсон, Вячеслав Бутусов.

«У нас в студии три микрофона „Октавы“. Самый востребованный — ламповый МКЛ-5000. Его купили на пробу три года назад. Теперь, во время записи в студии, Евгений Тулинов (прим. солист „Хора Турецкого“) почти всегда выбирает именно этот микрофон, — делится опытом саунд-продюсер группы „Хор Турецкого“ Максим Бруштейн.— Модели „Октавы“ вполне достойные аппараты — у них есть реальная возможность занять нишу недорогой микрофонной техники, по качеству звучания сравнимой с продукцией переоцененных топ-брендов».

17 апреля в Туле на предприятии «Октава» побывал певец и композитор Дмитрий Маликов. Он собственноручно собрал один из самых популярных микрофонов, производимых на тульской «Октаве». А затем с помощью специальной аппаратуры его настроил.

Это модель одна из самых популярных и экспортируется на рынки Европы и Америки. Сейчас на предприятии уже готовят партию микрофонов в Венскую филармонию.

Глава предприятия Александр Веселов рассказал, что в планах предприятия — возродить культовый бренд, повысив качество продукции и разработав новые модели в усовершенствованном дизайне.

«Совет директоров завода поставил задачу конструкторам разработать в 2018 году четыре новые модели конденсаторных микрофонов. Именно эта категория микрофонов пользуется наибольшим спросом», — пояснил генеральный директор «Октавы».

ПАО «Октава» — лидер по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов. Тульский завод «Октава» обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в области разработки и освоения акустической техники в России. Изделия тульского производства работают в звукозаписывающих студиях Англии и США, Германии и Австралии.

Предприятие ведет разработки и серийно выпускает продукцию военно-технического назначения, для работы в аппаратуре связи, в военной и гражданской авиации и различных видах транспорта (наземный, водный), которая соответствует всем требованиям к технике нового поколения и применяется во всех родах войск. Непревзойденное качество продукции обеспечивает ей широкую географию поставок.

За последние годы предприятие было отмечено рядом наград. ПАО «Октава» — лауреат конкурса «Сто лучших товаров России», лауреат Всероссийской премии «За лучшую отечественную инновацию» в номинации «Студийное оборудование». Тульский завод награжден «Гран-при» международной программы «Партнерство ради прогресса».

На протяжении многих лет ПАО «Октава» выполняет государственные заказы и сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, с клиентами среднего и малого бизнеса по поставкам готовых изделий и комплектующих для аппаратуры связи.