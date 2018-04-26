На Белоярской АЭС возобновил работу реактор БН-600

Энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС возобновил работу. 17 февраля 2018 года энергоблок был отключен из сети для проведения планового технического обслуживания и профилактического ремонта. Энергоблок выведен на мощность 400 МВт — сообщает концерн Росэнергоатом.

На полную мощность в 600 МВт энергоблок планируют вывести после окончания ремонтных работ на электрическом генераторе № 6 после 30 апреля.

Напомним, что Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова введена в работу в 1964 году. Сегодня её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В работе находятся два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это единственные в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.

БН-800 и БН-600 это ядерные энергетические реакторы с натриевым теплоносителем. Реакторы используют в качестве топлива уран-плутониевое мокс-топливо. Это позволяет использовать запасы энергетического плутония. Но главное — возможность использовать в качестве топлива отходы обычных тепловых реакторов. Это позволит в итоге создать технологию «замкнутого» ядерного топливного цикла — то есть радиоактивные отходы тепловых реакторов, после переработки, будут использоваться в «быстрых» реакторах и наоборот. Дело в том, что в тепловых ректорах использование урана всего коло 1%. Чтобы использовать оставшийся уран, а так же образовавшийся при работе ядерного реактора плутоний, на специальных заводах осуществляется переработка отработанного ядерного топлива с целью возврата в цикл невыгоревшего урана-235, почти всей массы урана-238, а также изотопов энергетического плутония. Из ядерного топливавыделяют ценные компоненты, которые используют для изготовления нового ядерного горючего — мокс-топлива которое и используется в реакторах на быстрых нейтронах. После чего, отходы быстрых ректоров можно переработать в топливо для тепловых реакторов.