В рамках реконструкции свинокомплекса «Томский» запущен комбикормовый завод



Свинокомплекс «Томский»

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«Сибирская Аграрная группа» запустила на территории свинокомплекса «Томский» новый комбикормовый завод, построенный в рамках реконструкции предприятия, и планирует организовать производство кормов на территории птицефабрики «Томская», сообщил генеральный директор холдинга Андрей Тютюшев.

Реконструкция свинокомплекса «Томский» началась в 2015 году. В июне 2016 года производство было полностью остановлено, в августе завезли первых свиноматок, первая продукция была получена в 2016-м году, на производственную мощность комплекс вышел во второй половине 2017-го.

«В рамках реконструкции свинокомплекса „Томский“ мы построили на территории предприятия комбикормовый завод. Уже его запустили, о результатах пока рано говорить, а вот по Красноярску, где завод работает с середины прошлого года, картина впечатляющая: если себестоимость производства (кормов) на нашем старом заводе в Асине — 1300 рублей за тонну, то в Красноярске — 600 рублей», — рассказал Тютюшев.

По его словам, в этом году планируется вложить в комбикормовый завод на территории свинокомплекса 200-300 миллионов рублей, чтобы сделать производство более эффективным. Также холдинг рассматривает возможность строительства аналогичного завода на территории птицефабрики «Томская».