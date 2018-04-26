Made in Russia продолжает выпускать ролики о российских экспортерах

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В нашем новом видео вы познакомитесь с очень и очень масштабным производством. Встречайте — Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) — крупнейший производитель грузовых вагонов в мире.

Аналогов продукции этого предприятия нет в России и странах СНГ — да и в мире мало кто может составить конкуренцию. Вагоны ТВСЗ успешно экспортируются в страны Европы, Ближнего Востока и Африки. А еще завод имеет сертификат Ассоциации американских железных дорог и поставляет вагонное литье в страны Северной Америки.

В чем их секрет?

Попробуйте представить себе, сколько грузов ежедневно перевозят по железным дорогам во всем мире. Такие цифры даже не укладываются в голове… А за перевозками, которые обеспечивают нас жизненно необходимыми вещами, стоят люди: операторы, грузоотправители и, конечно же, производители вагонов.

ТВСЗ взял на себя непростую миссию — предоставить всем участникам процесса грузоперевозок такой продукт, который позволит в разы увеличить выгоду для всех сторон. Вагоны ТВСЗ — это «машины» нового поколения. Они делают перевозку технологичнее, быстрее, безопаснее и дешевле.

Какие технологии применяются в производстве грузовых вагонов? Какие инновации позволяют увеличить грузовместимость вагона при сохранении его размеров? Почему вагоны ТВСЗ попадают в ремонт в разы реже типовых моделей? Все это вы узнаете из первых рук.

Бонусом — самое современное оборудование и кадры роботизированного производства, а еще — немного интересной статистики.

Обязательно смотрите ролик до конца!