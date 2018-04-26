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Видеоблог

Made in Russia продолжает выпускать ролики о российских экспортерах

©Видео с youtube.com

В нашем новом видео вы познакомитесь с очень и очень масштабным производством. Встречайте — Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) — крупнейший производитель грузовых вагонов в мире.

Аналогов продукции этого предприятия нет в России и странах СНГ — да и в мире мало кто может составить конкуренцию. Вагоны ТВСЗ успешно экспортируются в страны Европы, Ближнего Востока и Африки. А еще завод имеет сертификат Ассоциации американских железных дорог и поставляет вагонное литье в страны Северной Америки.

В чем их секрет?

Попробуйте представить себе, сколько грузов ежедневно перевозят по железным дорогам во всем мире. Такие цифры даже не укладываются в голове… А за перевозками, которые обеспечивают нас жизненно необходимыми вещами, стоят люди: операторы, грузоотправители и, конечно же, производители вагонов.

ТВСЗ взял на себя непростую миссию — предоставить всем участникам процесса грузоперевозок такой продукт, который позволит в разы увеличить выгоду для всех сторон. Вагоны ТВСЗ — это «машины» нового поколения. Они делают перевозку технологичнее, быстрее, безопаснее и дешевле.

Какие технологии применяются в производстве грузовых вагонов? Какие инновации позволяют увеличить грузовместимость вагона при сохранении его размеров? Почему вагоны ТВСЗ попадают в ремонт в разы реже типовых моделей? Все это вы узнаете из первых рук.

Бонусом — самое современное оборудование и кадры роботизированного производства, а еще — немного интересной статистики.

Обязательно смотрите ролик до конца!


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  • Серж Буряков Серж Буряков
    26.04.1814:06:40

    Это все конечно здорово, но возникает простой вопрос что завод будет производить, когда наступит насыщение рынка, да оно возникнет не через 5 лет и может не через 10, но через 15-20 лет скорее всего придется перепрофилировать производство и что тогда производить?

    Отредактировано: Серж Буряков~14:07 26.04.18
    #1030139
    • Дарья Лапыгина
      26.04.1818:38:39

      Серж, вовсе нет, в ближайшее время спрос на вагоны будет только расти, а его спад если наступит, то очень и очень нескоро. Посмотрите на прогнозы экспертов РЖД-Партнер, в разделе ЖД Транспорт новость от 26.04 — «Потребный парк полувагонов к 2025 году может вырасти на 11,9-15,1%, до 545-561 тысяч единиц»   

      Отредактировано: Дарья Лапыгина~18:59 26.04.18
      #1030256
    • Нет аватара Zemos
      26.04.1820:29:13

      Вагоны имеют свойство изнашиваться. Будут менять свои же вагоны. Хотя в будущем рынок вагонов в России уменьшится, но всё равно он будет.

      #1030284
  • Нет аватара nabludatel71
    26.04.1821:19:02

    Масштабнейший и очень сильный проект! Выросший из сравнительно небольшого производства полувагонов, в котором изначально у ряда экспертов (я помню тогдашнюю прессу) были сомнения. Всемерное уважение!

    Не так давно общался в поезде с одним из руководителей завода. Оставил очень хорошее впечатление. Рассказал много интересного, поэтому ролик нового не открыл. Но посмотреть было интересно.

    #1030300
  • Нет аватара nabludatel71
    26.04.1821:21:43

    Кстати, не так давно тут была новость про промышленных роботов, где говорилось, что в 2017 их установка в России резко выросла — с 100 до 700 штук (точные числа не помню). Если только на Тихвинском заводе 100 стоит, то или в 2016-м у нас был резкий провал, или там что-то не так считают.

    #1030302
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