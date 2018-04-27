В Зеленодольске заложили два пассажирских судна

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Сегодня на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в Республике Татарстан заложили два речных пассажирских судна проектов 03620 и 03621. Суда разработаны ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро» и предназначены для прогулочных и экскурсионных рейсов.

Однопалубные стальные суда имеют вместительный пассажирский салон, оборудованный системами кондиционирования и отопления, а также систему «аудиогида» на пяти языках.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 29.9 м, ширина — 5.9 м, осадка — 0.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 км/ч

Дальность плавания: 500 км

Пассажировместимость: проект 03620 — 250 человек, 03621 — 150 человек

Экипаж: 2 человека

Новые суда будут эксплуатироваться в Татарстане, небольшая высота судов позволит им заходить в реку Казанка и совершать рейсы от гостинично-развлекательного комплекса «Ривьера» в Казани до Свияжска.

В 2011-2012 годах 4 теплохода этой серии были построены на ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» и сейчас работают в Москве и Сыктывкаре.

Закладка двух пассажирских судов в Зеленодольске ознаменовала начало производственной деятельности судостроительной корпорации «Ак Барс», в которую помимо АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» вошли ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ООО «Ак Барс Металл», ООО «Адриа Винч Зеленодольск» и ООО «ВолгаТатСудоремонт» (все предприятия входят в состав АО «Холдинговая компания «Ак Барс»).

Судостроительную корпорацию «Ак Барс» возглавил Ренат Мистахов, с 2009 года занимавший пост генерального директора АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

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