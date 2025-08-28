На СЗ «Нефтефлот» заложены два пассажирских судна проекта МПКС-L
На судостроительной верфи «Нефтефлот» (Самарская область) состоялась торжественная церемония закладки килей пассажирских судов проекта МПКС-L. Они предназначены для регулярных перевозок на местных и пригородных линиях внутренних водных путей Самары и Самарской области.
Контракт на строительство и поставку двух судов проекта был подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Лизингополучателем по контракту выступает Самарское речное пассажирское предприятие. Разработчиком проекта является группа компаний «Р-Флот».
Реализация проекта имеет стратегическое значение для обновления регионального флота и модернизации речной пассажирской инфраструктуры, обеспечивая повышение уровня безопасности, комфорта и доступности транспортных услуг для жителей и гостей Самарской области. С ноября 2024 года в регионе эксплуатируется два судна проекта «МПКС-L»: первое судно – «Гавриил Державин», строительство которого осуществлялось группой компаний «Р-Флот», второе судно – «МПКС.02», построенное при непосредственном участи ЗАО «Нефтефлот».
Характерное отличие новых судов заключается в том, что они доработаны: верхний салон будет открытым, что обеспечит комфорт летних путешествий, будет изменен пассажирский салон и отсек для перевозки грузов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На судостроительном заводе «Нефтефлот» (Самарская область) заложено морское грузопассажирское судно проекта PV27.
- На территории ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) 30 ...рии планируется построить и передать заказчику в конце 2025 года.
- На ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) спущен на ...p;АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
Поделись позитивом в своих соцсетях