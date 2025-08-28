На судостроительной верфи «Нефтефлот» (Самарская область) состоялась торжественная церемония закладки килей пассажирских судов проекта МПКС-L. Они предназначены для регулярных перевозок на местных и пригородных линиях внутренних водных путей Самары и Самарской области.

© paluba.media

Контракт на строительство и поставку двух судов проекта был подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Лизингополучателем по контракту выступает Самарское речное пассажирское предприятие. Разработчиком проекта является группа компаний «Р-Флот».

Реализация проекта имеет стратегическое значение для обновления регионального флота и модернизации речной пассажирской инфраструктуры, обеспечивая повышение уровня безопасности, комфорта и доступности транспортных услуг для жителей и гостей Самарской области. С ноября 2024 года в регионе эксплуатируется два судна проекта «МПКС-L»: первое судно – «Гавриил Державин», строительство которого осуществлялось группой компаний «Р-Флот», второе судно – «МПКС.02», построенное при непосредственном участи ЗАО «Нефтефлот».

© korabel.ru

Характерное отличие новых судов заключается в том, что они доработаны: верхний салон будет открытым, что обеспечит комфорт летних путешествий, будет изменен пассажирский салон и отсек для перевозки грузов.