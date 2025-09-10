На СЗ «Паритет» спущено на воду пассажирское судно проекта L390
На верфи «Паритет» (Ярославская область) спущено на воду пассажирское судно проекта L390 по проекту петербургского конструкторского бюро «Форсс Технологии».
Новое судно будет выполнять регулярные рейсы в Пермском крае на пригородных маршрутах. Его главное преимущество — комфорт для пассажиров: судно оснащено оригинальным ветрозащитным сооружением из стеклопластика, которое защитит от непогоды.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В России продолжают строить высокотехнологичные скоростные пассажирски...адке киля было выдано Ярославским участком Нижегородского филиала Регистра.
- В Новой Ладоге на судостроительном заводе «РОСТР» (Ле...nbsp;воду второе в этом году морское пассажирское судно проекта PV20S.
- На верфи «Эмпериум» (Ленинградская область) 5 апреля спуще...роекта «Ecocruiser» и два пассажирских речных трамвайчика.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0