Katamaran Судостроение и судоходство

На СЗ «Паритет» спущено на воду пассажирское судно проекта L390

На верфи «Паритет» (Ярославская область) спущено на воду пассажирское судно проекта L390 по проекту петербургского конструкторского бюро «Форсс Технологии».

© sudostroenie.info

Новое судно будет выполнять регулярные рейсы в Пермском крае на пригородных маршрутах. Его главное преимущество — комфорт для пассажиров: судно оснащено оригинальным ветрозащитным сооружением из стеклопластика, которое защитит от непогоды.

© korabel.ru

Источник: www.korabel.ru

