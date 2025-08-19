СЗ «СНСЗ» сдал пассажирское судно проекта 04240
АО «Средне-Невский судостроительный завод» (г. Санкт-Петербург) сдал второй пассажирский экскурсионно-прогулочный теплоход проекта 04240 «СИТИ КРУИЗ». Теплоход был построен по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» для последующей передачи в лизинг ООО «НЕВА ТРЕВЕЛ КОМПАНИ».
Пассажирский экскурсионно-прогулочный теплоход проекта 04240 «СИТИ КРУИЗ» является вторым из двух судов данной серии и предназначен для экскурсионных и транспортных перевозок пассажиров общим числом до 90 человек. Судно планируется эксплуатировать на пассажирских экскурсионно-прогулочных маршрутах в акватории г. Санкт-Петербург.
Справочно:
Основные характеристики судна:
Длина габаритная 21,8 м.;
Ширина габаритная 5,58 м.;
Осадка габаритная 0,7 м.;
Водоизмещение 40,21 т.;
Мощность ГД 2*63 кВт.;
Эксплуатационная скорость 7 уз.;
Автономность 500 миль;
Экипаж 2 чел;.
Пассажировместимость 90 чел.;
Класс РКО Р 1,2 А
