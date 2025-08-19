Подпишись
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «СНСЗ» сдал пассажирское судно проекта 04240

АО «Средне-Невский судостроительный завод» (г. Санкт-Петербург) сдал второй пассажирский экскурсионно-прогулочный теплоход проекта 04240 «СИТИ КРУИЗ». Теплоход был построен по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» для последующей передачи в лизинг ООО «НЕВА ТРЕВЕЛ КОМПАНИ».

 © mashpromleasing.ru

Пассажирский экскурсионно-прогулочный теплоход проекта 04240 «СИТИ КРУИЗ» является вторым из двух судов данной серии и предназначен для экскурсионных и транспортных перевозок пассажиров общим числом до 90 человек. Судно планируется эксплуатировать на пассажирских экскурсионно-прогулочных маршрутах в акватории г. Санкт-Петербург.

Справочно:

Основные характеристики судна:

Длина габаритная 21,8 м.;

Ширина габаритная 5,58 м.;

Осадка габаритная 0,7 м.;

Водоизмещение 40,21 т.;

Мощность ГД 2*63 кВт.;

Эксплуатационная скорость 7 уз.;

Автономность 500 миль;

Экипаж 2 чел;.

Пассажировместимость 90 чел.;

Класс РКО Р 1,2 А
Источник: mashpromleasing.ru

