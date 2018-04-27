В Челябинской области осваивают производство сельхозтехники в рамках имортозамещения

На Челябинском компрессорном заводе прошла выставка сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на предприятиях Челябинской области в рамках импортозамещения.

На выставке была представлена сеялка нового поколения, разработанная в ЮУрГАУ и изготовленная на Челябинском компрессорном заводе.

Опытные испытания новой сеялки запланированы в 2018 году на площадке Продкорпорации Челябинской области, сотрудничающей с Аргаяшским аграрным техникумом.

Сеялка разработана в двух вариантах — по минимальной технологии обработки почвы и по традиционной. Она оснащена пневматикой, бункером для семян и удобрений, анкерными сошниками. Для улучшения копирования рельефа поля сошники присоединены к раме механизмом с катком-колесом.

Универсальный комплекс сможет за один проход выполнить целый ряд операций по обработке почвы и посеву сельхозкультур.

Сеялка оснащена системой контроля высева СКИФ‑28.



система контроля Скиф 28

© radianzavod.ru

СКПК контролирует:

факт пролета семян к сошнику по двум независимым линиям;

наличие семян и/или удобрений в 3-х бункерах сеялки;

частоту вращения 2-х вентиляторов;

факт вращения валов дозатора;

скорость движения ПК;

засеянная площадь;

целостность цепи подключения датчиков пролета семян ДПП;

напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.

Предоставляемая информация:

номер забившегося сошника;

номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен;

скорость движения комплекса;

засеянная площадь (га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию;

текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади);

отсутствие вращения валов высевного агрегата;

снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного;

частота вращения 2х вентиляторов сеялки;

снижение напряжения в бортовой сети трактора и нарушения цепи питания СКПК (в случае возникновения аварий — осуществляется звуковая и визуальная сигнализация).

Дополнительные возможности:

система корректно работает в режиме закладки технологической колеи при записи в ее память номеров колейных (перекрываемых) сошников

возможность подключения выносного тахометра для отображения оборотов вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего сгорания

система имеет возможность работать в режиме агронавигатора при замене штатного монитора на монитор «Агронавигатор+ »

Агронавигатор плюс © zarya-miass.ru

Количество контролируемых сошников: до 240 шт. (120×2 линии)



На выставке также были представлены сельскохозяйственные машины других южноуральских машиностроительных заводов, выпускающих сельхозтехнику: «Варнаагромаш», «Заря», «Спецэлеватормельмонтаж», «Уралспецмаш», «Трактор», «Троицкий тракторный завод.