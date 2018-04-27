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Производство

В Челябинской области осваивают производство сельхозтехники в рамках имортозамещения

  •  © up74.ru

На Челябинском компрессорном заводе прошла выставка сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на предприятиях Челябинской области в рамках импортозамещения.

На выставке была представлена сеялка нового поколения, разработанная в ЮУрГАУ и изготовленная на Челябинском компрессорном заводе.

Опытные испытания новой сеялки запланированы в 2018 году на площадке Продкорпорации Челябинской области, сотрудничающей с Аргаяшским аграрным техникумом.

Сеялка разработана в двух вариантах — по минимальной технологии обработки почвы и по традиционной. Она оснащена пневматикой, бункером для семян и удобрений, анкерными сошниками. Для улучшения копирования рельефа поля сошники присоединены к раме механизмом с катком-колесом.

Универсальный комплекс сможет за один проход выполнить целый ряд операций по обработке почвы и посеву сельхозкультур.

Сеялка оснащена системой контроля высева СКИФ‑28.

  • система контроля Скиф 28
  • система контроля Скиф 28
  •  © radianzavod.ru

СКПК контролирует:

  • факт пролета семян к сошнику по двум независимым линиям;

  • наличие семян и/или удобрений в 3-х бункерах сеялки;

  • частоту вращения 2-х вентиляторов;

  • факт вращения валов дозатора;

  • скорость движения ПК;

  • засеянная площадь;

  • целостность цепи подключения датчиков пролета семян ДПП;

  • напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.

Предоставляемая информация:

  • номер забившегося сошника;

  • номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен;

  • скорость движения комплекса;

  • засеянная площадь (га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию;

  • текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади);

  • отсутствие вращения валов высевного агрегата;

  • снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного;

  • частота вращения 2х вентиляторов сеялки;

  • снижение напряжения в бортовой сети трактора и нарушения цепи питания СКПК (в случае возникновения аварий — осуществляется звуковая и визуальная сигнализация).

Дополнительные возможности:

  • система корректно работает в режиме закладки технологической колеи при записи в ее память номеров колейных (перекрываемых) сошников

  • возможность подключения выносного тахометра для отображения оборотов вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего сгорания

  • система имеет возможность работать в режиме агронавигатора при замене штатного монитора на монитор «Агронавигатор+»

    • Агронавигатор плюс
    • Агронавигатор плюс
    •  © zarya-miass.ru

  • Количество контролируемых сошников:

    • до 240 шт. (120×2 линии)

На выставке также были представлены сельскохозяйственные машины других южноуральских машиностроительных заводов, выпускающих сельхозтехнику: «Варнаагромаш», «Заря», «Спецэлеватормельмонтаж», «Уралспецмаш», «Трактор», «Троицкий тракторный завод.

  •  © up74.ru
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https://up74.ru/articles/ekonomika/102261/

Челябинская область, сельхозтехника, ЧКЗ
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