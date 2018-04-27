В Челябинской области осваивают производство сельхозтехники в рамках имортозамещения
На Челябинском компрессорном заводе прошла выставка сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на предприятиях Челябинской области в рамках импортозамещения.
На выставке была представлена сеялка нового поколения, разработанная в ЮУрГАУ и изготовленная на Челябинском компрессорном заводе.
Опытные испытания новой сеялки запланированы в 2018 году на площадке Продкорпорации Челябинской области, сотрудничающей с Аргаяшским аграрным техникумом.
Сеялка разработана в двух вариантах — по минимальной технологии обработки почвы и по традиционной. Она оснащена пневматикой, бункером для семян и удобрений, анкерными сошниками. Для улучшения копирования рельефа поля сошники присоединены к раме механизмом с катком-колесом.
Универсальный комплекс сможет за один проход выполнить целый ряд операций по обработке почвы и посеву сельхозкультур.
Сеялка оснащена системой контроля высева СКИФ‑28.
СКПК контролирует:
факт пролета семян к сошнику по двум независимым линиям;
наличие семян и/или удобрений в 3-х бункерах сеялки;
частоту вращения 2-х вентиляторов;
факт вращения валов дозатора;
скорость движения ПК;
засеянная площадь;
целостность цепи подключения датчиков пролета семян ДПП;
напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.
Предоставляемая информация:
номер забившегося сошника;
номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен;
скорость движения комплекса;
засеянная площадь (га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию;
текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади);
отсутствие вращения валов высевного агрегата;
снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного;
частота вращения 2х вентиляторов сеялки;
снижение напряжения в бортовой сети трактора и нарушения цепи питания СКПК (в случае возникновения аварий — осуществляется звуковая и визуальная сигнализация).
Дополнительные возможности:
система корректно работает в режиме закладки технологической колеи при записи в ее память номеров колейных (перекрываемых) сошников
возможность подключения выносного тахометра для отображения оборотов вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего сгорания
система имеет возможность работать в режиме агронавигатора при замене штатного монитора на монитор «Агронавигатор+»
Количество контролируемых сошников:
до 240 шт. (120×2 линии)
На выставке также были представлены сельскохозяйственные машины других южноуральских машиностроительных заводов, выпускающих сельхозтехнику: «Варнаагромаш», «Заря», «Спецэлеватормельмонтаж», «Уралспецмаш», «Трактор», «Троицкий тракторный завод.
- Великоросс
- 27.04.201808:49
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