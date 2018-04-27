Калининградский тарный комбинат запускает импортозамещающее производство крышек для консервов

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В месяц новая линия комбината будет выпускать 30 миллионов штук. Сейчас в нашей стране в основном используют продукцию из Китая и Европы, новое производство позволит значительно увеличить долю отечественных комплектующих консервных банок.

На конвейере всего 8 человек, большую часть работы выполняет компьютер. За смену выпускают 380 тысяч комплектующих для банок двух диаметров, которые используются при производстве различных консервов, пресервов и кормов для животных. Линия оснащена автоматическими системами видеоконтроля, обеспечивающими гарантированный выпуск качественной продукции.

Калининградский тарный комбинат в рамках инвестиционной программы в течение двух лет планирует запустить вторую линию. Выпуск легковскрываемой крышки в нашей области увеличиться вдвое.