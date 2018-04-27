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Калининградский тарный комбинат запускает импортозамещающее производство крышек для консервов

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qmHPaFk2nKM

В месяц новая линия комбината будет выпускать 30 миллионов штук. Сейчас в нашей стране в основном используют продукцию из Китая и Европы, новое производство позволит значительно увеличить долю отечественных комплектующих консервных банок.

На конвейере всего 8 человек, большую часть работы выполняет компьютер. За смену выпускают 380 тысяч комплектующих для банок двух диаметров, которые используются при производстве различных консервов, пресервов и кормов для животных. Линия оснащена автоматическими системами видеоконтроля, обеспечивающими гарантированный выпуск качественной продукции.

Калининградский тарный комбинат в рамках инвестиционной программы в течение двух лет планирует запустить вторую линию. Выпуск легковскрываемой крышки в нашей области увеличиться вдвое.

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http://vesti-kaliningrad.ru/kaliningradskij-tarnyj-kombinat-zapuskaet-proizvodstvo-legkovskryvaemyx-kryshek-dlya-konservov/

Калининградский тарный комбинат
  • Нет аватара Clausson
    27.04.1815:14:59

    Сейчас в нашей стране в основном используют продукцию из Китая и Европы

    Офигеть, это кто же такое насчитал?

    Вероятно имеется ввиду консервная промышленность. Насколько я вижу население покупает в основном отечественные бренды типа «Светланы».

    А «Светлана» хороша как раз тем, что не экономит на закупаемой стали, берет отечественную, мягкую сталь.

    #1030551
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