В Ярославле спустили катер «Капитан Барабаш»
Сегодня Ярославский судостроительный завод спустил на воду шестой катер-бонопостановщик проекта А40-2Б-ЯР «Капитан Барабаш» (заводской № 166), предназначенный для пополнения аварийно-спасательного флота ФГБУ «Морская спасательная служба».
Серия:
Зав. № 161 — спущен
Зав. № 162 — спущен
Зав. № 163 — спущен
Зав. № 164 — спущен
Зав. № 165 — спущен
Зав. № 166 — спущен
Проект судов разработан ООО «Агат-Дизайн» совместно с ПАО «Ярославский судостроительный завод». Серия судов была построена по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика» в рамках подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Технические характеристики:
Водоизмещение: 51.6 т.
Главные размерения: длина — 20.9 м, ширина — 5.7 м, осадка 1.2 м.
Максимальная скорость хода: 20 узлов
Дальность плавания: 250 миль
Автономность: 3 суток
Экипаж 2 человека + 4 человека персонал
27.04.1818:10:38
27.04.1818:22:55 Ну почему сразу нано? Есть катера крупнее, есть меньше.
27.04.1818:36:11
27.04.1818:57:01 За 3 года Ярославский ССЗ построил 6 катеров — по 2 катера в год (в среднем).