В Ярославле спустили катер «Капитан Барабаш»





© Фото из открытых источников

Сегодня Ярославский судостроительный завод спустил на воду шестой катер-бонопостановщик проекта А40-2Б-ЯР «Капитан Барабаш» (заводской № 166), предназначенный для пополнения аварийно-спасательного флота ФГБУ «Морская спасательная служба».

Серия:

Зав. № 161 — спущен 15.04.16 — сдан 23.08.16 — «Капитан Сизонцев»

Зав. № 162 — спущен 24.05.16 — сдан 11.01.17 — «Капитан Оходов»

Зав. № 163 — спущен 29.07.16 — сдан 07.06.17 — «Капитан Мишин»

Зав. № 164 — спущен 21.04.17 — сдан 08.06.17 — «Спасатель Алексюк»

Зав. № 165 — спущен 20.04.18 — «Капитан Балашов»

Зав. № 166 — спущен 27.04.18 — «Капитан Барабаш»





© Фото из открытых источников

Проект судов разработан ООО «Агат-Дизайн» совместно с ПАО «Ярославский судостроительный завод». Серия судов была построена по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика» в рамках подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Технические характеристики:

Водоизмещение: 51.6 т.

Главные размерения: длина — 20.9 м, ширина — 5.7 м, осадка 1.2 м.

Максимальная скорость хода: 20 узлов

Дальность плавания: 250 миль

Автономность: 3 суток

Экипаж 2 человека + 4 человека персонал