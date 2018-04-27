«Роснефть» совместно с Eni и BP удвоила производственные мощности проекта Zohr в Египте

НК «Роснефть» совместно с партнерами (Eni, BP) и египетскими нефтекомпаниями удвоила производственные мощности проекта по разработке газового месторождения Zohr в Египте. Международный консорциум ввел в эксплуатацию следующую очередь завода по подготовке газа проекта Zohr, удвоив его максимальную мощность до 800 млн кубических футов в сутки. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A (60%) и британской BP (10%).

Предполагается, что в мае 2018 года максимальная мощность месторождения возрастет до 1,2 млрд куб. футов в сутки, а к концу года достигнет 2 млрд куб. футов в сутки. Проект выйдет на «полку» добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки в концу 2019 году.

НК «Роснефть» в октябре 2017 года закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr — крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд м3. Месторождение было открыто в 2015 году.