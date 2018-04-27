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Российские проекты за рубежом

«Роснефть» совместно с Eni и BP удвоила производственные мощности проекта Zohr в Египте

  •  © www.rosneft.ru

НК «Роснефть» совместно с партнерами (Eni, BP) и египетскими нефтекомпаниями удвоила производственные мощности проекта по разработке газового месторождения Zohr в Египте. Международный консорциум ввел в эксплуатацию следующую очередь завода по подготовке газа проекта Zohr, удвоив его максимальную мощность до 800 млн кубических футов в сутки. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A (60%) и британской BP (10%).

Предполагается, что в мае 2018 года максимальная мощность месторождения возрастет до 1,2 млрд куб. футов в сутки, а к концу года достигнет 2 млрд куб. футов в сутки. Проект выйдет на «полку» добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки в концу 2019 году.

НК «Роснефть» в октябре 2017 года закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr — крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд м3. Месторождение было открыто в 2015 году.

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https://www.rosneft.ru/press/news/item/190753/

Роснефть, Египет
  • Нет аватара nabludatel71
    27.04.1822:07:14

    максимальную мощность до 800 млн кубических футов в сутки

    23 млн куб. м в день или 8,3 млрд куб. м / год

    в мае 2018 года максимальная мощность месторождения возрастет до 1,2 млрд куб. футов в сутки

    34 млн куб. м в день или 12,4 млрд куб. м / год

    а к концу года достигнет 2 млрд куб. футов в сутки

    57 млн куб. м в день или 20,7 млрд куб. м / год

    Проект выйдет на «полку» добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки в концу 2019 году

    76 млн куб. м в день или 27,9 млрд куб. м / год

    #1030652
  • Нет аватара nabludatel71
    27.04.1822:11:32

    Месторождение на карте на север смещено. Оно ближе к Египту, а на карте — к Кипру.

    •  © energynews.co.il

    #1030654
  • Нет аватара hvt
    28.04.1810:23:13

    Так сколько процентов у Роснефти. Из сообщения не совсем понятно. Написано, что купили 30% от Eni S.p.A. Тогда у Eni S.p.A осталось 30%.

    Отредактировано: hvt~10:24 28.04.18
    #1030833
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