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Производство

Станкостроительный завод «Саста» провел День открытых дверей

  •  © www.sasta.ru

На мероприятии присутствовали представители ведущих машиностроительных предприятий страны. Специалисты завода представили гостям новые разработки и обновленный модельный ряд станочного оборудования.

  • Токарный обрабатывающий центр с фрезерной функцией и люнетом, управляемым от ЧПУ, НТ500;
  • Многофункциональный токарно-фрезерный центр НТ1000;
  • Тяжелый токарный станок с фрезерной функцией СА1250Ф4;
  • Новые тяжелые токарно-карусельные станки;
  • Трубонарезное оборудование;
  • Токарные обрабатывающие центры.

Помимо собственных разработок «Саста» выпускает станочное оборудование под торговой маркой F.O.R.T. Гостям мероприятия был представлен произведенный на Сасовском заводе тяжелый токарный обрабатывающий центр 117НТ.

  •  © www.sasta.ru

Программа мероприятия включала в себя докладую часть, во время которой специалисты «Састы» рассказывали о достижениях и возможностях своего предприятия в области станкостроения.

На Дне открытых дверей также выступали представители предприятий- поставщиков (Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Sandvik, Renishaw идр.) о новых проектах и разработках, рекомендуемых для внедрения при проектировании и изготовлении станков.

  •  © www.sasta.ru
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http://www.sasta.ru/about/news/2018/28.04.18/

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