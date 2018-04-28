Станкостроительный завод «Саста» провел День открытых дверей

На мероприятии присутствовали представители ведущих машиностроительных предприятий страны. Специалисты завода представили гостям новые разработки и обновленный модельный ряд станочного оборудования.

Токарный обрабатывающий центр с фрезерной функцией и люнетом, управляемым от ЧПУ, НТ500;

Многофункциональный токарно-фрезерный центр НТ1000;

Тяжелый токарный станок с фрезерной функцией СА1250Ф4;

Новые тяжелые токарно-карусельные станки;

Трубонарезное оборудование;

Токарные обрабатывающие центры.

Помимо собственных разработок «Саста» выпускает станочное оборудование под торговой маркой F.O.R.T. Гостям мероприятия был представлен произведенный на Сасовском заводе тяжелый токарный обрабатывающий центр 117НТ.

Программа мероприятия включала в себя докладую часть, во время которой специалисты «Састы» рассказывали о достижениях и возможностях своего предприятия в области станкостроения.

На Дне открытых дверей также выступали представители предприятий- поставщиков (Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Sandvik, Renishaw идр.) о новых проектах и разработках, рекомендуемых для внедрения при проектировании и изготовлении станков.