Станкостроительный завод «Саста» провел День открытых дверей
На мероприятии присутствовали представители ведущих машиностроительных предприятий страны. Специалисты завода представили гостям новые разработки и обновленный модельный ряд станочного оборудования.
- Токарный обрабатывающий центр с фрезерной функцией и люнетом, управляемым от ЧПУ, НТ500;
- Многофункциональный токарно-фрезерный центр НТ1000;
- Тяжелый токарный станок с фрезерной функцией СА1250Ф4;
- Новые тяжелые токарно-карусельные станки;
- Трубонарезное оборудование;
- Токарные обрабатывающие центры.
Помимо собственных разработок «Саста» выпускает станочное оборудование под торговой маркой F.O.R.T. Гостям мероприятия был представлен произведенный на Сасовском заводе тяжелый токарный обрабатывающий центр 117НТ.
Программа мероприятия включала в себя докладую часть, во время которой специалисты «Састы» рассказывали о достижениях и возможностях своего предприятия в области станкостроения.
На Дне открытых дверей также выступали представители предприятий- поставщиков (Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Sandvik, Renishaw идр.) о новых проектах и разработках, рекомендуемых для внедрения при проектировании и изготовлении станков.